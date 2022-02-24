Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с РФ

Киев прекращает дипломатические отношения с Москвой. Об этом объявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Мы разорвали дипломатические отношения с Россией», — заявил Владимир Зеленский в ходе брифинга, который транслировался на странице офиса президента Украины в Facebook. Глава государства подчеркнул, что Киев будет защищаться и не отдаст своей свободы, поскольку для граждан республики независимость — главная ценность.
Киев прекращает дипломатические отношения с Москвой. Об этом объявил президент Украины Владимир Зеленский. «Мы разорвали дипломатические отношения с Россией», — заявил Владимир Зеленский в ходе брифинга, который транслировался на странице офиса президента Украины в Facebook. Глава государства подчеркнул, что Киев будет защищаться и не отдаст своей свободы, поскольку для граждан республики независимость — главная ценность. Ранее Зеленский ввел на всей территории страны военное положение. Это произошло после того, как президент РФ Владимир Путин во время экстренного обращения к россиянам объявил о начале военной операции на Украине. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что действия Москвы нарушают международное право и угрожают безопасности.