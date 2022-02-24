Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с РФ

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, микрофон, зеленский владимир
Владимир Зеленский заявил, что Украина будет защищаться и не отдаст своей свободы Фото:
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Военная операция РФ на Украине

Киев прекращает дипломатические отношения с Москвой. Об этом объявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы разорвали дипломатические отношения с Россией», — заявил Владимир Зеленский в ходе брифинга, который транслировался на странице офиса президента Украины в Facebook. Глава государства подчеркнул, что Киев будет защищаться и не отдаст своей свободы, поскольку для граждан республики независимость — главная ценность.

Ранее Зеленский ввел на всей территории страны военное положение. Это произошло после того, как президент РФ Владимир Путин во время экстренного обращения к россиянам объявил о начале военной операции на Украине. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что действия Москвы нарушают международное право и угрожают безопасности.

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Киев прекращает дипломатические отношения с Москвой. Об этом объявил президент Украины Владимир Зеленский. «Мы разорвали дипломатические отношения с Россией», — заявил Владимир Зеленский в ходе брифинга, который транслировался на странице офиса президента Украины в Facebook. Глава государства подчеркнул, что Киев будет защищаться и не отдаст своей свободы, поскольку для граждан республики независимость — главная ценность. Ранее Зеленский ввел на всей территории страны военное положение. Это произошло после того, как президент РФ Владимир Путин во время экстренного обращения к россиянам объявил о начале военной операции на Украине. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что действия Москвы нарушают международное право и угрожают безопасности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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