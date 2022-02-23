На Украине вводят режим ЧП

Режим чрезвычайного положения будет действовать на Украине 30 дней, сообщил Алексей Данилов Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Война на Украине

Совет национальной безопасности и обороны Украины решил ввести на всей территории республики режим чрезвычайного положения. Об этом во время брифинга сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов. Режим ЧП будет действовать на Украине 30 дней.

«СНБО Украины принял решение о вводе ЧП на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей. Решение должна утвердить Верховная рада», — заявил Алексей Данилов в ходе выступления, которое транслировалось на youtube-канале «Украiна 24».

По словам секретаря СНБО, режим чрезвычайного положения будет действовать на территории республики 30 дней. При необходимости его могут продлить до 60 дней. Меры будут ужесточать или смягчать в зависимости от ситуации в регионах страны.

Данилов отметил, что режим ЧП не отразится на жизни украинцев. Комендантский час будет вводиться в регионах при необходимости. Кроме того, на Украине будет усилена охрана общественного порядка. Также власти могут огранить движение общественного транспорта и ввести проверку документов у физических лиц.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о призыве в армию резервистов. В своем обращении он заявил, что это необходимо для того, чтобы «доукомплектовать» армию. До этого Зеленский заявил, что Киев оставляет за собой право на индивидуальную и коллективную оборону. Он пообещал, что, «несмотря на все действия России», Украина как государство останется в прежних границах, передает «Царьград». До этого президент РФ Владимир Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных республик.

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