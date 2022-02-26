В Крыму восстановлена подача воды с Украины

Для подачи воды в Крым теперь ничего не мешает. Об этом сообщил заместитель командующего Черноморским флотом Михаил Ясников.
«Сейчас ничего не мешает для подачи воды в Крым», — сказал Ясников РИА «Новости». Канал был очищен от растительности и леса, военные ликвидировали сооруженные дамбы, а также были восстановлены подорванные шлюзовые сооружения.
Для того, чтобы пустить воду в Крым, российские военные взорвали дамбу на Северо-Крымском канале. Именно она мешала поступлению воды в Крымский полуостров. Специалисты Минобороны очистили русло и восстановили инфраструктуру гидротехнических сооружений Северо-Крымского канала в Скадовском районе Херсонской области Украины. Дамба была построена в 2014 году после того, как полуостров вернулся в состав России.
Для подачи воды в Крым теперь ничего не мешает. Об этом сообщил заместитель командующего Черноморским флотом Михаил Ясников. «Сейчас ничего не мешает для подачи воды в Крым», — сказал Ясников РИА «Новости». Канал был очищен от растительности и леса, военные ликвидировали сооруженные дамбы, а также были восстановлены подорванные шлюзовые сооружения. Для того, чтобы пустить воду в Крым, российские военные взорвали дамбу на Северо-Крымском канале. Именно она мешала поступлению воды в Крымский полуостров. Специалисты Минобороны очистили русло и восстановили инфраструктуру гидротехнических сооружений Северо-Крымского канала в Скадовском районе Херсонской области Украины. Дамба была построена в 2014 году после того, как полуостров вернулся в состав России.