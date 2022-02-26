26 февраля 2022

В Крыму восстановлена подача воды с Украины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Распиловка льда на реке Тобол у Курганской дамбы. Курган, дамба, плотина, река тобол зимой
В Крыму восстановлена подача воды Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Для подачи воды в Крым теперь ничего не мешает. Об этом сообщил заместитель командующего Черноморским флотом Михаил Ясников.

«Сейчас ничего не мешает для подачи воды в Крым», — сказал Ясников РИА «Новости». Канал был очищен от растительности и леса, военные ликвидировали сооруженные дамбы, а также были восстановлены подорванные шлюзовые сооружения.

Для того, чтобы пустить воду в Крым, российские военные взорвали дамбу на Северо-Крымском канале. Именно она мешала поступлению воды в Крымский полуостров. Специалисты Минобороны очистили русло и восстановили инфраструктуру гидротехнических сооружений Северо-Крымского канала в Скадовском районе Херсонской области Украины. Дамба была построена в 2014 году после того, как полуостров вернулся в состав России.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Для подачи воды в Крым теперь ничего не мешает. Об этом сообщил заместитель командующего Черноморским флотом Михаил Ясников. «Сейчас ничего не мешает для подачи воды в Крым», — сказал Ясников РИА «Новости». Канал был очищен от растительности и леса, военные ликвидировали сооруженные дамбы, а также были восстановлены подорванные шлюзовые сооружения. Для того, чтобы пустить воду в Крым, российские военные взорвали дамбу на Северо-Крымском канале. Именно она мешала поступлению воды в Крымский полуостров. Специалисты Минобороны очистили русло и восстановили инфраструктуру гидротехнических сооружений Северо-Крымского канала в Скадовском районе Херсонской области Украины. Дамба была построена в 2014 году после того, как полуостров вернулся в состав России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...