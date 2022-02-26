РИА «Новости»: Финляндия закроет воздушное пространство для РФ

27 февраля 2022 в 06:33 Размер текста - 17 +

Fox News: Финляндия собирается закрыть воздушное пространство для России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Финляндия готовится закрыть воздушное пространство для российских авиакомпаний. Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на американский информационный телеканал Fox News и финское специализированное авиационное издание lentoposti. «Посол Финляндии в США сказал мне… Финляндия готовится — как и Евросоюз — блокировать коммерческие российские полеты над Европой в рамках экономических санкций», — написала журналистка FOX News Джеки Хейнрих в Twitter. В настоящее время известно, что воздушное пространство для России закрыли Великобритания, Болгария, Чехия, Польша, Румыния, Словения, Латвия, Литва и Эстония. Кроме того, глава Минтранса ФРГ Фолькер Виссинг сообщил, что Германия планирует сделать то же самое. Эти меры были предприняты из-за начала военной спецоперации на Украине. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Финляндия готовится закрыть воздушное пространство для российских авиакомпаний. Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на американский информационный телеканал Fox News и финское специализированное авиационное издание lentoposti. «Посол Финляндии в США сказал мне… Финляндия готовится — как и Евросоюз — блокировать коммерческие российские полеты над Европой в рамках экономических санкций», — написала журналистка FOX News Джеки Хейнрих в Twitter. В настоящее время известно, что воздушное пространство для России закрыли Великобритания, Болгария, Чехия, Польша, Румыния, Словения, Латвия, Литва и Эстония. Кроме того, глава Минтранса ФРГ Фолькер Виссинг сообщил, что Германия планирует сделать то же самое. Эти меры были предприняты из-за начала военной спецоперации на Украине.