26 февраля 2022

РИА «Новости»: Финляндия закроет воздушное пространство для РФ

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Fox News: Финляндия собирается закрыть воздушное пространство для России Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Финляндия готовится закрыть воздушное пространство для российских авиакомпаний. Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на американский информационный телеканал Fox News и финское специализированное авиационное издание lentoposti.

«Посол Финляндии в США сказал мне… Финляндия готовится — как и Евросоюз — блокировать коммерческие российские полеты над Европой в рамках экономических санкций», — написала журналистка FOX News Джеки Хейнрих в Twitter.

В настоящее время известно, что воздушное пространство для России закрыли Великобритания, Болгария, Чехия, Польша, Румыния, Словения, Латвия, Литва и Эстония. Кроме того, глава Минтранса ФРГ Фолькер Виссинг сообщил, что Германия планирует сделать то же самое. Эти меры были предприняты из-за начала военной спецоперации на Украине.

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Финляндия готовится закрыть воздушное пространство для российских авиакомпаний. Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на американский информационный телеканал Fox News и финское специализированное авиационное издание lentoposti. «Посол Финляндии в США сказал мне… Финляндия готовится — как и Евросоюз — блокировать коммерческие российские полеты над Европой в рамках экономических санкций», — написала журналистка FOX News Джеки Хейнрих в Twitter. В настоящее время известно, что воздушное пространство для России закрыли Великобритания, Болгария, Чехия, Польша, Румыния, Словения, Латвия, Литва и Эстония. Кроме того, глава Минтранса ФРГ Фолькер Виссинг сообщил, что Германия планирует сделать то же самое. Эти меры были предприняты из-за начала военной спецоперации на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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