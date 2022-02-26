РИА «Новости»: Финляндия закроет воздушное пространство для РФ

Финляндия готовится закрыть воздушное пространство для российских авиакомпаний. Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на американский информационный телеканал Fox News и финское специализированное авиационное издание lentoposti.
«Посол Финляндии в США сказал мне… Финляндия готовится — как и Евросоюз — блокировать коммерческие российские полеты над Европой в рамках экономических санкций», — написала журналистка FOX News Джеки Хейнрих в Twitter.
В настоящее время известно, что воздушное пространство для России закрыли Великобритания, Болгария, Чехия, Польша, Румыния, Словения, Латвия, Литва и Эстония. Кроме того, глава Минтранса ФРГ Фолькер Виссинг сообщил, что Германия планирует сделать то же самое. Эти меры были предприняты из-за начала военной спецоперации на Украине.
Финляндия готовится закрыть воздушное пространство для российских авиакомпаний. Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на американский информационный телеканал Fox News и финское специализированное авиационное издание lentoposti. «Посол Финляндии в США сказал мне… Финляндия готовится — как и Евросоюз — блокировать коммерческие российские полеты над Европой в рамках экономических санкций», — написала журналистка FOX News Джеки Хейнрих в Twitter. В настоящее время известно, что воздушное пространство для России закрыли Великобритания, Болгария, Чехия, Польша, Румыния, Словения, Латвия, Литва и Эстония. Кроме того, глава Минтранса ФРГ Фолькер Виссинг сообщил, что Германия планирует сделать то же самое. Эти меры были предприняты из-за начала военной спецоперации на Украине.