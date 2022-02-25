ТАСС: Болгария закрыла воздушное пространство для самолетов из РФ

26 февраля 2022 в 02:59 Размер текста - 17 +

Болгария закрывает воздушное пространство для российских самолетов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Болгария решила закрыть воздушное пространство для российских самолетов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Минтранса Болгарии. «Болгария вводит запрет на взлет, посадку и заход российских самолетов в воздушное пространство страны», — говорится в заявлении, которое опубликовано на сайте министерства. Запрет вступает в силу в субботу 26 февраля в 00:00 по местному времени (01:00 по Москве). Минтранс отметил, что такие меры предприняты «в знак солидарности с Украиной». Ранее президент России Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР. Утром 24 февраля он заявил, что решил провести военную операцию на Украине. Вслед за этим лидер Украины Владимир Зеленский разорвал дипломатические отношения с Россией. Президент Болгарии Румен Радев считает, что Россия «наиболее вероятно» выиграет войну на Украине. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Болгария решила закрыть воздушное пространство для российских самолетов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Минтранса Болгарии. «Болгария вводит запрет на взлет, посадку и заход российских самолетов в воздушное пространство страны», — говорится в заявлении, которое опубликовано на сайте министерства. Запрет вступает в силу в субботу 26 февраля в 00:00 по местному времени (01:00 по Москве). Минтранс отметил, что такие меры предприняты «в знак солидарности с Украиной». Ранее президент России Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР. Утром 24 февраля он заявил, что решил провести военную операцию на Украине. Вслед за этим лидер Украины Владимир Зеленский разорвал дипломатические отношения с Россией. Президент Болгарии Румен Радев считает, что Россия «наиболее вероятно» выиграет войну на Украине.