25 февраля 2022

ТАСС: Болгария закрыла воздушное пространство для самолетов из РФ

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Двадцатый день вынужденных выходных из-за ситуации с CoVID-19. Екатеринбург, уральские авиалинии, ural airlines, самолет, самолет в небе
Болгария закрывает воздушное пространство для российских самолетов Фото:
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Болгария решила закрыть воздушное пространство для российских самолетов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Минтранса Болгарии.

«Болгария вводит запрет на взлет, посадку и заход российских самолетов в воздушное пространство страны», — говорится в заявлении, которое опубликовано на сайте министерства. Запрет вступает в силу в субботу 26 февраля в 00:00 по местному времени (01:00 по Москве). Минтранс отметил, что такие меры предприняты «в знак солидарности с Украиной».

Ранее президент России Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР. Утром 24 февраля он заявил, что решил провести военную операцию на Украине. Вслед за этим лидер Украины Владимир Зеленский разорвал дипломатические отношения с Россией. Президент Болгарии Румен Радев считает, что Россия «наиболее вероятно» выиграет войну на Украине.

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Болгария решила закрыть воздушное пространство для российских самолетов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Минтранса Болгарии. «Болгария вводит запрет на взлет, посадку и заход российских самолетов в воздушное пространство страны», — говорится в заявлении, которое опубликовано на сайте министерства. Запрет вступает в силу в субботу 26 февраля в 00:00 по местному времени (01:00 по Москве). Минтранс отметил, что такие меры предприняты «в знак солидарности с Украиной». Ранее президент России Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР. Утром 24 февраля он заявил, что решил провести военную операцию на Украине. Вслед за этим лидер Украины Владимир Зеленский разорвал дипломатические отношения с Россией. Президент Болгарии Румен Радев считает, что Россия «наиболее вероятно» выиграет войну на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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