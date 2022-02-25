ТАСС: Болгария закрыла воздушное пространство для самолетов из РФ

Болгария решила закрыть воздушное пространство для российских самолетов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Минтранса Болгарии.
«Болгария вводит запрет на взлет, посадку и заход российских самолетов в воздушное пространство страны», — говорится в заявлении, которое опубликовано на сайте министерства. Запрет вступает в силу в субботу 26 февраля в 00:00 по местному времени (01:00 по Москве). Минтранс отметил, что такие меры предприняты «в знак солидарности с Украиной».
Ранее президент России Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР. Утром 24 февраля он заявил, что решил провести военную операцию на Украине. Вслед за этим лидер Украины Владимир Зеленский разорвал дипломатические отношения с Россией. Президент Болгарии Румен Радев считает, что Россия «наиболее вероятно» выиграет войну на Украине.
Болгария решила закрыть воздушное пространство для российских самолетов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Минтранса Болгарии. «Болгария вводит запрет на взлет, посадку и заход российских самолетов в воздушное пространство страны», — говорится в заявлении, которое опубликовано на сайте министерства. Запрет вступает в силу в субботу 26 февраля в 00:00 по местному времени (01:00 по Москве). Минтранс отметил, что такие меры предприняты «в знак солидарности с Украиной». Ранее президент России Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР. Утром 24 февраля он заявил, что решил провести военную операцию на Украине. Вслед за этим лидер Украины Владимир Зеленский разорвал дипломатические отношения с Россией. Президент Болгарии Румен Радев считает, что Россия «наиболее вероятно» выиграет войну на Украине.