Для курганских баров сняли коронавирусные ограничения

В Курганской области опубликованы новые решения оперативного штаба, согласно которым барам и ресторанам разрешили работать до утра. Ранее объекты общепита могли работать только до 23:00.
«С 3 марта снимается ограничение на оказание услуг с 23:00 до 6:00 учреждениями общепита. Они могут работать без ограничений по времени. Также снимаются ограничения по количеству присутствующих на банкетах и поминальных обедах», — говорится в информации, опубликованной в telegram-канале правительства.
URA.RU писало, что общепиту Курганской области разрешили работать по ночам. С 13 декабря в регионе отменили запрет на работу заведений общепита с 23:00 до 6:00. Но после Нового года запрет вновь ввели.
В Курганской области опубликованы новые решения оперативного штаба, согласно которым барам и ресторанам разрешили работать до утра. Ранее объекты общепита могли работать только до 23:00. «С 3 марта снимается ограничение на оказание услуг с 23:00 до 6:00 учреждениями общепита. Они могут работать без ограничений по времени. Также снимаются ограничения по количеству присутствующих на банкетах и поминальных обедах», — говорится в информации, опубликованной в telegram-канале правительства. URA.RU писало, что общепиту Курганской области разрешили работать по ночам. С 13 декабря в регионе отменили запрет на работу заведений общепита с 23:00 до 6:00. Но после Нового года запрет вновь ввели.