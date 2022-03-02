02 марта 2022
01 марта 2022

Для курганских баров сняли коронавирусные ограничения

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Коктейль
Курганские бары и рестораны смогут работать и в период с 23 до 6 часов Фото:
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Коронавирус COVID-19

В Курганской области опубликованы новые решения оперативного штаба, согласно которым барам и ресторанам разрешили работать до утра. Ранее объекты общепита могли работать только до 23:00.

«С 3 марта снимается ограничение на оказание услуг с 23:00 до 6:00 учреждениями общепита. Они могут работать без ограничений по времени. Также снимаются ограничения по количеству присутствующих на банкетах и поминальных обедах», — говорится в информации, опубликованной в telegram-канале правительства.

URA.RU писало, что общепиту Курганской области разрешили работать по ночам. С 13 декабря в регионе отменили запрет на работу заведений общепита с 23:00 до 6:00. Но после Нового года запрет вновь ввели.

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В Курганской области опубликованы новые решения оперативного штаба, согласно которым барам и ресторанам разрешили работать до утра. Ранее объекты общепита могли работать только до 23:00. «С 3 марта снимается ограничение на оказание услуг с 23:00 до 6:00 учреждениями общепита. Они могут работать без ограничений по времени. Также снимаются ограничения по количеству присутствующих на банкетах и поминальных обедах», — говорится в информации, опубликованной в telegram-канале правительства. URA.RU писало, что общепиту Курганской области разрешили работать по ночам. С 13 декабря в регионе отменили запрет на работу заведений общепита с 23:00 до 6:00. Но после Нового года запрет вновь ввели.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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