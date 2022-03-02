Для курганских баров сняли коронавирусные ограничения

03 марта 2022 в 07:27 Размер текста - 17 +

Курганские бары и рестораны смогут работать и в период с 23 до 6 часов Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В Курганской области опубликованы новые решения оперативного штаба, согласно которым барам и ресторанам разрешили работать до утра. Ранее объекты общепита могли работать только до 23:00. «С 3 марта снимается ограничение на оказание услуг с 23:00 до 6:00 учреждениями общепита. Они могут работать без ограничений по времени. Также снимаются ограничения по количеству присутствующих на банкетах и поминальных обедах», — говорится в информации, опубликованной в telegram-канале правительства. URA.RU писало, что общепиту Курганской области разрешили работать по ночам. С 13 декабря в регионе отменили запрет на работу заведений общепита с 23:00 до 6:00. Но после Нового года запрет вновь ввели. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Курганской области опубликованы новые решения оперативного штаба, согласно которым барам и ресторанам разрешили работать до утра. Ранее объекты общепита могли работать только до 23:00. «С 3 марта снимается ограничение на оказание услуг с 23:00 до 6:00 учреждениями общепита. Они могут работать без ограничений по времени. Также снимаются ограничения по количеству присутствующих на банкетах и поминальных обедах», — говорится в информации, опубликованной в telegram-канале правительства. URA.RU писало, что общепиту Курганской области разрешили работать по ночам. С 13 декабря в регионе отменили запрет на работу заведений общепита с 23:00 до 6:00. Но после Нового года запрет вновь ввели.