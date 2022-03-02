02 марта 2022

Мэрия ЯНАО три года игнорировала решение суда и прокуратуры

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-тур по новым домам
Администрация Нового Уренгоя три года не предоставляла квартиру жителю города Фото:

Администрация Нового Уренгоя (ЯНАО) три года игнорировала решение суда о переселении местного жителя в новую квартиру. Как сообщается на официальном сайте окружной прокуратуры, мужчине должны были предоставить помещение по договору социального найма.

«Установлено, что решением суда, вступившим в законную силу еще в 2018 году, на администрацию г. Новый Уренгой возложена обязанность по предоставлению мужчине благоустроенного жилого помещения по договору социального найма. Однако на протяжении 3 лет решение суда не исполнялось», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Прокурор внес представление главе местной администрации. По итогам его рассмотрения мэрия предоставила жителю Нового Уренгоя благоустроенное жилье.

Агентство обратилось за комментарием в администрацию Нового Уренгоя. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее URA.RU сообщало что, администрацию Салехарда (ЯНАО) через суд заставили сдвинуть сроки расселения аварийного дома. В здании отсутствовало электричество, водоснабжение и отопление.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал» и в viber-канале «Ямал», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Администрация Нового Уренгоя (ЯНАО) три года игнорировала решение суда о переселении местного жителя в новую квартиру. Как сообщается на официальном сайте окружной прокуратуры, мужчине должны были предоставить помещение по договору социального найма. «Установлено, что решением суда, вступившим в законную силу еще в 2018 году, на администрацию г. Новый Уренгой возложена обязанность по предоставлению мужчине благоустроенного жилого помещения по договору социального найма. Однако на протяжении 3 лет решение суда не исполнялось», — говорится в сообщении надзорного ведомства. Прокурор внес представление главе местной администрации. По итогам его рассмотрения мэрия предоставила жителю Нового Уренгоя благоустроенное жилье. Агентство обратилось за комментарием в администрацию Нового Уренгоя. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU сообщало что, администрацию Салехарда (ЯНАО) через суд заставили сдвинуть сроки расселения аварийного дома. В здании отсутствовало электричество, водоснабжение и отопление.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...