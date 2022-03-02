Мэрия ЯНАО три года игнорировала решение суда и прокуратуры

Администрация Нового Уренгоя (ЯНАО) три года игнорировала решение суда о переселении местного жителя в новую квартиру. Как сообщается на официальном сайте окружной прокуратуры, мужчине должны были предоставить помещение по договору социального найма.
«Установлено, что решением суда, вступившим в законную силу еще в 2018 году, на администрацию г. Новый Уренгой возложена обязанность по предоставлению мужчине благоустроенного жилого помещения по договору социального найма. Однако на протяжении 3 лет решение суда не исполнялось», — говорится в сообщении надзорного ведомства.
Прокурор внес представление главе местной администрации. По итогам его рассмотрения мэрия предоставила жителю Нового Уренгоя благоустроенное жилье.
Агентство обратилось за комментарием в администрацию Нового Уренгоя. На момент публикации ответа не поступило.
Ранее URA.RU сообщало что, администрацию Салехарда (ЯНАО) через суд заставили сдвинуть сроки расселения аварийного дома. В здании отсутствовало электричество, водоснабжение и отопление.
Администрация Нового Уренгоя (ЯНАО) три года игнорировала решение суда о переселении местного жителя в новую квартиру. Как сообщается на официальном сайте окружной прокуратуры, мужчине должны были предоставить помещение по договору социального найма. «Установлено, что решением суда, вступившим в законную силу еще в 2018 году, на администрацию г. Новый Уренгой возложена обязанность по предоставлению мужчине благоустроенного жилого помещения по договору социального найма. Однако на протяжении 3 лет решение суда не исполнялось», — говорится в сообщении надзорного ведомства. Прокурор внес представление главе местной администрации. По итогам его рассмотрения мэрия предоставила жителю Нового Уренгоя благоустроенное жилье. Агентство обратилось за комментарием в администрацию Нового Уренгоя. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU сообщало что, администрацию Салехарда (ЯНАО) через суд заставили сдвинуть сроки расселения аварийного дома. В здании отсутствовало электричество, водоснабжение и отопление.