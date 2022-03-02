В «Ситимобиле» шокированы использованием бренда пермским маньяком

Пермский насильник использовал бренд «Ситимобил» для заманивания женщин Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В компании «Ситимобил» прокомментировали сообщения СК о пермском насильнике, который заманивал женщин в машину под видом таксиста. В руководстве сервиса шокированы такой новостью, там отмечают, что подозреваемый не является их сотрудником.

«Мы шокированы новостями из Перми. Данный водитель не сотрудничает с нашим сервисом с октября прошлого года. Сейчас мы выясняем, каким образом водитель использовал автомобиль партнера в нашем брендинге», — говорится в сообщении, поступившем в редакцию URA.RU. В компании подчеркивают, что водители не являются ее работниками, а сотрудничают через таксопарки.

Ранее сообщалось, что следователи в Перми ищут девушек, пострадавших от рук насильника. Преступник поджидал жертв на своем автомобиле с логотипом «Ситимобил» у баров и ресторанов, предлагая подвезти. Потом, по версии следствия, он насиловал их.