Володин уточнил дату рассмотрения закона о наказаниях за фейки 03 марта 2022 в 15:48 Размер текста - 17 + Законопроект о фейках Госдума рассмотрит 4 марта, сообщил Вячеслав Володин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Законопроекты об ответственности за распространение в РФ фейков о спецоперации на Украине будут рассмотрены Госдумой 4 марта. Нарушителям будет грозить штраф от 5 млн рублей или до 15 лет лишения свободы. Об этом рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Планируем рассмотреть поправки в КоАП и Уголовный кодекс на завтрашнем пленарном заседании, которое специально назначили для обсуждения вопросов защиты экономики нашей страны и поддержки граждан в условиях санкций», — рассказал в своем telegram-канале Володин. Ранее за публикацию фейков о спецоперации РФ на Украине была заблокирована радиостанция «Эхо Москвы». Спецоперация вооруженных сил РФ по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Помимо «Эха Москвы» Роскомнадзор по решению Генпрокураторы заблокировал сайт телеканала «Дождь» (признан властями РФ иноагентом). Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Законопроекты об ответственности за распространение в РФ фейков о спецоперации на Украине будут рассмотрены Госдумой 4 марта. Нарушителям будет грозить штраф от 5 млн рублей или до 15 лет лишения свободы. Об этом рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Планируем рассмотреть поправки в КоАП и Уголовный кодекс на завтрашнем пленарном заседании, которое специально назначили для обсуждения вопросов защиты экономики нашей страны и поддержки граждан в условиях санкций», — рассказал в своем telegram-канале Володин. Ранее за публикацию фейков о спецоперации РФ на Украине была заблокирована радиостанция «Эхо Москвы». Спецоперация вооруженных сил РФ по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Помимо «Эха Москвы» Роскомнадзор по решению Генпрокураторы заблокировал сайт телеканала «Дождь» (признан властями РФ иноагентом). {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям