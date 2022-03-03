Володин уточнил дату рассмотрения закона о наказаниях за фейки

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Организационное собрание фракции политической партии
Законопроект о фейках Госдума рассмотрит 4 марта, сообщил Вячеслав Володин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Законопроекты об ответственности за распространение в РФ фейков о спецоперации на Украине будут рассмотрены Госдумой 4 марта. Нарушителям будет грозить штраф от 5 млн рублей или до 15 лет лишения свободы. Об этом рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Планируем рассмотреть поправки в КоАП и Уголовный кодекс на завтрашнем пленарном заседании, которое специально назначили для обсуждения вопросов защиты экономики нашей страны и поддержки граждан в условиях санкций», — рассказал в своем telegram-канале Володин.

Ранее за публикацию фейков о спецоперации РФ на Украине была заблокирована радиостанция «Эхо Москвы». Спецоперация вооруженных сил РФ по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Помимо «Эха Москвы» Роскомнадзор по решению Генпрокураторы заблокировал сайт телеканала «Дождь» (признан властями РФ иноагентом).

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Законопроекты об ответственности за распространение в РФ фейков о спецоперации на Украине будут рассмотрены Госдумой 4 марта. Нарушителям будет грозить штраф от 5 млн рублей или до 15 лет лишения свободы. Об этом рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Планируем рассмотреть поправки в КоАП и Уголовный кодекс на завтрашнем пленарном заседании, которое специально назначили для обсуждения вопросов защиты экономики нашей страны и поддержки граждан в условиях санкций», — рассказал в своем telegram-канале Володин. Ранее за публикацию фейков о спецоперации РФ на Украине была заблокирована радиостанция «Эхо Москвы». Спецоперация вооруженных сил РФ по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Помимо «Эха Москвы» Роскомнадзор по решению Генпрокураторы заблокировал сайт телеканала «Дождь» (признан властями РФ иноагентом).
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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