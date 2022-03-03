В Кремле назвали причину блокировки «Эха Москвы»

03 марта 2022 в 15:16 Размер текста - 17 +

Песков уверяет, что «Эхо Москвы» нарушило закон и понесло наказания Фото: Владимир Андреев © URA.RU Радиостанцию «Эхо Москвы» заблокировали из-за того, что СМИ публиковало фейки о спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Радиостанция нарушила закон, было использовано право Генпрокуратуры и приняты соответствующие меры. Тем более в ходе спецоперации на Украине. И собственник принял такое решение [о ликвидации СМИ]», — прокомментировал Песков. Также он подчеркнул, что возобновление работы «Эха Москвы» будет зависить от желания владельцев радиостанции. СМИ останется в кремлевском пуле до тех пор, пока не будет завершены ликвидационные мероприятия относительно юридического лица. Ранее Генпрокуратура РФ потребовала ограничить доступ к «Эху Москвы» из-за недостоверной информации о спецоперации РФ на Украине. В среду Венедиктов сообщил об отключении радио от эфира из-за требований Роскомнадзора и Генпрокуратуры. Следом в Европе заблокировали youtube-канал СМИ и канал на платформе «Яндекс.Дзен». 3 марта главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщил о ликвидации «Эха Москвы». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Радиостанцию «Эхо Москвы» заблокировали из-за того, что СМИ публиковало фейки о спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Радиостанция нарушила закон, было использовано право Генпрокуратуры и приняты соответствующие меры. Тем более в ходе спецоперации на Украине. И собственник принял такое решение [о ликвидации СМИ]», — прокомментировал Песков. Также он подчеркнул, что возобновление работы «Эха Москвы» будет зависить от желания владельцев радиостанции. СМИ останется в кремлевском пуле до тех пор, пока не будет завершены ликвидационные мероприятия относительно юридического лица. Ранее Генпрокуратура РФ потребовала ограничить доступ к «Эху Москвы» из-за недостоверной информации о спецоперации РФ на Украине. В среду Венедиктов сообщил об отключении радио от эфира из-за требований Роскомнадзора и Генпрокуратуры. Следом в Европе заблокировали youtube-канал СМИ и канал на платформе «Яндекс.Дзен». 3 марта главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщил о ликвидации «Эха Москвы».