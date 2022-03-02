02 марта 2022

В Челябинской области развернули десятки пунктов помощи Донбассу

© Служба новостей «URA.RU»
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Гуманитарная помощь донбасцам. Челябинск, продукты, гуманитарная помощь
К отправке в ДНР и ЛНР челябинцы подготовили 60 тонн гуманитарной помощи Фото:
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Признание независимости ДНР и ЛНР

В Челябинской области развернуты пункты временного размещения на 1300 беженцев для прибывших из ДНР и ЛНР, сообщили URA.RU в региональном исполкоме «Единой России». Также губернатор, лидер региональной организации партии Алексей Текслер распорядился создать координационный штаб по организации помощи жителям ЛНР и ДНР.

«Подготовлены пункты временного пребывания жителей Донецкой и Луганской республик. Если по решению МЧС в наш регион будут отправлены беженцы, мы подключим к этой работе волонтеров „Единой России“ для встречи, оказании необходимой помощи и последующем сопровождении эвакуированных», — цитирует Текслера пресс-служба ЕР.

Региональный исполком ЕР открыл специальный счет для пожертвований и организовал доставку гуманитарного груза в Ростовскую область, где сейчас находится основная часть беженцев. Первая фура с 10 тоннами продуктов и товаров первой необходимости уже ушла к получателям. Сейчас на центральном пункте сбора готово к отправке еще 60 тонн гуманитарной помощи.

Также в регионе создан оперативный штаб по оказанию помощи беженцам из ДНР и ЛНР. Как следует из опубликованного на официальном портале деловой информации распоряжения, возглавил его сам Текслер. Также в структуру вошли первый вице-губернатор Ирина Гехт, министр социальных отношений Ирина Буторина, также ряд представителей правительства и силовых ведомств.

Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Российские войска должны провести демилитаризацию и денацификацию страны, а также избавить от угрозы геноцида жителей Донецкой и Луганской народной республик. В Минобороны также заявили, что целью спецоперации является защита РФ от угроз со стороны НАТО.

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В Челябинской области развернуты пункты временного размещения на 1300 беженцев для прибывших из ДНР и ЛНР, сообщили URA.RU в региональном исполкоме «Единой России». Также губернатор, лидер региональной организации партии Алексей Текслер распорядился создать координационный штаб по организации помощи жителям ЛНР и ДНР. «Подготовлены пункты временного пребывания жителей Донецкой и Луганской республик. Если по решению МЧС в наш регион будут отправлены беженцы, мы подключим к этой работе волонтеров „Единой России“ для встречи, оказании необходимой помощи и последующем сопровождении эвакуированных», — цитирует Текслера пресс-служба ЕР. Региональный исполком ЕР открыл специальный счет для пожертвований и организовал доставку гуманитарного груза в Ростовскую область, где сейчас находится основная часть беженцев. Первая фура с 10 тоннами продуктов и товаров первой необходимости уже ушла к получателям. Сейчас на центральном пункте сбора готово к отправке еще 60 тонн гуманитарной помощи. Также в регионе создан оперативный штаб по оказанию помощи беженцам из ДНР и ЛНР. Как следует из опубликованного на официальном портале деловой информации распоряжения, возглавил его сам Текслер. Также в структуру вошли первый вице-губернатор Ирина Гехт, министр социальных отношений Ирина Буторина, также ряд представителей правительства и силовых ведомств. Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Российские войска должны провести демилитаризацию и денацификацию страны, а также избавить от угрозы геноцида жителей Донецкой и Луганской народной республик. В Минобороны также заявили, что целью спецоперации является защита РФ от угроз со стороны НАТО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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