Челябинск отправил гуманитарный груз беженцам из Донбасса. Фото. Видео

24 февраля 2022 в 12:41 Размер текста - 17 +

Жители приносили продукты, воду, муку и туалетную бумаг Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Беженцы с Украины Из Челябинска 24 февраля отправили гуманитарный груз для эвакуированных жителей Донбасса. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места отправки гуманитарной помощи. «Это первая партия гуманитарной помощи. Собранные жителями Челябинска макароны, воду, муку, жидкое мыло и средства гигиены сегодня на фуре повезут беженцам Донбасса. Мероприятие проходит под патронажем партии «Единая Россия», — рассказали корреспонденту URA.RU в пункте отправки гуманитарной помощи Пункт сбора гуманитарной помощи для беженцев Донбасса в Челябинске открылся 22 февраля. Ранее аналогичные пункты сбора помощи были открыты в большинстве крупных городов Челябинской области. Сбор помощи проходил под патронажем «Единой России» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Помощь жителям Донбасса собрали за два дня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Из Челябинска 24 февраля отправили гуманитарный груз для эвакуированных жителей Донбасса. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места отправки гуманитарной помощи. «Это первая партия гуманитарной помощи. Собранные жителями Челябинска макароны, воду, муку, жидкое мыло и средства гигиены сегодня на фуре повезут беженцам Донбасса. Мероприятие проходит под патронажем партии «Единая Россия», — рассказали корреспонденту URA.RU в пункте отправки гуманитарной помощи Пункт сбора гуманитарной помощи для беженцев Донбасса в Челябинске открылся 22 февраля. Ранее аналогичные пункты сбора помощи были открыты в большинстве крупных городов Челябинской области.