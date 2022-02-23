Из Челябинска 24 февраля отправили гуманитарный груз для эвакуированных жителей Донбасса. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места отправки гуманитарной помощи.
«Это первая партия гуманитарной помощи. Собранные жителями Челябинска макароны, воду, муку, жидкое мыло и средства гигиены сегодня на фуре повезут беженцам Донбасса. Мероприятие проходит под патронажем партии «Единая Россия», — рассказали корреспонденту URA.RU в пункте отправки гуманитарной помощи
Из Челябинска 24 февраля отправили гуманитарный груз для эвакуированных жителей Донбасса. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места отправки гуманитарной помощи. «Это первая партия гуманитарной помощи. Собранные жителями Челябинска макароны, воду, муку, жидкое мыло и средства гигиены сегодня на фуре повезут беженцам Донбасса. Мероприятие проходит под патронажем партии «Единая Россия», — рассказали корреспонденту URA.RU в пункте отправки гуманитарной помощи Пункт сбора гуманитарной помощи для беженцев Донбасса в Челябинске открылся 22 февраля. Ранее аналогичные пункты сбора помощи были открыты в большинстве крупных городов Челябинской области.