23 февраля 2022
22 февраля 2022

Челябинск отправил гуманитарный груз беженцам из Донбасса. Фото. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Гуманитарка
Жители приносили продукты, воду, муку и туалетную бумаг Фото:
новость из сюжета
Беженцы с Украины

Из Челябинска 24 февраля отправили гуманитарный груз для эвакуированных жителей Донбасса. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места отправки гуманитарной помощи.

«Это первая партия гуманитарной помощи. Собранные жителями Челябинска макароны, воду, муку, жидкое мыло и средства гигиены сегодня на фуре повезут беженцам Донбасса. Мероприятие проходит под патронажем партии «Единая Россия», — рассказали корреспонденту URA.RU в пункте отправки гуманитарной помощи

Пункт сбора гуманитарной помощи для беженцев Донбасса в Челябинске открылся 22 февраля. Ранее аналогичные пункты сбора помощи были открыты в большинстве крупных городов Челябинской области.

Гуманитарка
Сбор помощи проходил под патронажем «Единой России»
Фото:
Гуманитарка
Помощь жителям Донбасса собрали за два дня
Фото:

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Из Челябинска 24 февраля отправили гуманитарный груз для эвакуированных жителей Донбасса. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места отправки гуманитарной помощи. «Это первая партия гуманитарной помощи. Собранные жителями Челябинска макароны, воду, муку, жидкое мыло и средства гигиены сегодня на фуре повезут беженцам Донбасса. Мероприятие проходит под патронажем партии «Единая Россия», — рассказали корреспонденту URA.RU в пункте отправки гуманитарной помощи Пункт сбора гуманитарной помощи для беженцев Донбасса в Челябинске открылся 22 февраля. Ранее аналогичные пункты сбора помощи были открыты в большинстве крупных городов Челябинской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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