Российские хакеры взломали государственные сайты Украины. Скрины

03 марта 2022 в 22:14 Размер текста - 17 +

Российские хакеры взломали все украинские сайты с доменом gov.ua Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российская хакерская группа RaHDit взломала все 755 государственных сайтов Украины. Она разместила там баннеры с призывами отказаться от поддержки национал-радикальных формирований и сложить оружие. В частности, на одном из них было опубликовано обращение от имени президента Украины Владимира Зеленского. «Российская хакерская группа RaHDit провела масштабную кибератаку, в результате которой были взломаны все 755 сайтов органов власти Украины. На домене gov.ua», — сообщил telegram-канал «Кремлевская прачка». Telegram-канал опубликовал скрины со взломанных сайтов с адресами olginska-miskrada.gov.ua, bozhedarivska-selrada.gov.ua, dalnycka-gromada.gov.ua. На момент публикации новости данные интернет-страницы были недоступны. Сайт Верховной Рады восстановил свою работу. На одном из взломанных сайтов было опубликовано обращение от имени Зеленского. В нем президент Украины якобы заявлял о том, что согласился подписать мирный договор с Россией. «Это не измена Украине, украинскому духу, это исключительно на благо для украинского народа», — сообщалось на баннере. В другом сообщении содержался призыв к мирным гражданам «отказаться от поддержки национал-радикальных образований, формируемых под видом территориальной обороны». Предупреждалось, что любые попытки создать вооруженные банды будут жестко пресекаться. В третьем объявлении украинским солдатам предлагалось не открывать огонь по армии РФ и сложить оружие: «Ответный огонь убьет вас. Вам гарантирована жизнь, вежливое обращение и автобус домой после войны». До этого русские хакеры Killnet взломали сайт группировки Anonymous, которая ранее атаковала российские государственные интернет-порталы и СМИ. DDoS-атаке тогда подверглись РИА «Новости», RT, РБК, ТАСС, «Известия», «Коммерсант» и многие другие медиа РФ. На интернет-страницах появилась информация с призывом не отправлять своих сыновей и мужей на спецоперацию в Украину. Killnet посоветовали россиянам не бояться таких фейков, поскольку они не несут никакой угрозы. Спецоперация на Украине началась утром 24 февраля. Об этом объявил президент РФ Владимир Путин. В Минобороны РФ сообщили, что российские военные получили приказ наступать по всем направлениям. Путин заявил, что спецоперация завершится после признания Крыма российской территорией, демилитаризации и денацификации Украины и приобретения страной нейтрального статуса, сообщает «Национальная служба новостей». Telegram-канал «Кремлевская прачка» Telegram-канал «Кремлевская прачка» Telegram-канал «Кремлевская прачка» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российская хакерская группа RaHDit взломала все 755 государственных сайтов Украины. Она разместила там баннеры с призывами отказаться от поддержки национал-радикальных формирований и сложить оружие. В частности, на одном из них было опубликовано обращение от имени президента Украины Владимира Зеленского. «Российская хакерская группа RaHDit провела масштабную кибератаку, в результате которой были взломаны все 755 сайтов органов власти Украины. На домене gov.ua», — сообщил telegram-канал «Кремлевская прачка». Telegram-канал опубликовал скрины со взломанных сайтов с адресами olginska-miskrada.gov.ua, bozhedarivska-selrada.gov.ua, dalnycka-gromada.gov.ua. На момент публикации новости данные интернет-страницы были недоступны. Сайт Верховной Рады восстановил свою работу. На одном из взломанных сайтов было опубликовано обращение от имени Зеленского. В нем президент Украины якобы заявлял о том, что согласился подписать мирный договор с Россией. «Это не измена Украине, украинскому духу, это исключительно на благо для украинского народа», — сообщалось на баннере. В другом сообщении содержался призыв к мирным гражданам «отказаться от поддержки национал-радикальных образований, формируемых под видом территориальной обороны». Предупреждалось, что любые попытки создать вооруженные банды будут жестко пресекаться. В третьем объявлении украинским солдатам предлагалось не открывать огонь по армии РФ и сложить оружие: «Ответный огонь убьет вас. Вам гарантирована жизнь, вежливое обращение и автобус домой после войны». До этого русские хакеры Killnet взломали сайт группировки Anonymous, которая ранее атаковала российские государственные интернет-порталы и СМИ. DDoS-атаке тогда подверглись РИА «Новости», RT, РБК, ТАСС, «Известия», «Коммерсант» и многие другие медиа РФ. На интернет-страницах появилась информация с призывом не отправлять своих сыновей и мужей на спецоперацию в Украину. Killnet посоветовали россиянам не бояться таких фейков, поскольку они не несут никакой угрозы. Спецоперация на Украине началась утром 24 февраля. Об этом объявил президент РФ Владимир Путин. В Минобороны РФ сообщили, что российские военные получили приказ наступать по всем направлениям. Путин заявил, что спецоперация завершится после признания Крыма российской территорией, демилитаризации и денацификации Украины и приобретения страной нейтрального статуса, сообщает «Национальная служба новостей».