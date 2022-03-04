ВТБ повысил ставку по ипотечным кредитам до 22,4%

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме ВТБ. Тюмень, втб
Нововведение вступило в силу с 4 марта Фото:

Российский универсальный коммерческий банк ВТБ с 4 марта повысил минимальную ставку по своим ипотечным кредитам до 22,4%. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

«С 4 марта минимальная ставка установлена на уровне 22,4% как для готового, так и для строящегося жилья с учетом суммы дисконтов в размере 0,6 п. п. при использовании сервисов безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке и получении зарплаты на карту ВТБ», — говорится в сообщении ВТБ. Уточняется, что решение принято из-за резкого повышения ключевой ставки и последующего увеличения ставок по кредитам.

Пресс-служба банка дополнила, что базовые ставки по госпрограммам остаются прежними. Помимо этого, у заемщиков условия по ранее выданным кредитам останутся прежними.

1 марта ВТБ повысил ставки по рублевым вкладам до 21%, по депозитам в долларах — до 8%, в евро — до 7% годовых. Также выросли ставки по потребительским кредитам с 5,9—13,8% до 15,9—29,9%.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российский универсальный коммерческий банк ВТБ с 4 марта повысил минимальную ставку по своим ипотечным кредитам до 22,4%. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации. «С 4 марта минимальная ставка установлена на уровне 22,4% как для готового, так и для строящегося жилья с учетом суммы дисконтов в размере 0,6 п. п. при использовании сервисов безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке и получении зарплаты на карту ВТБ», — говорится в сообщении ВТБ. Уточняется, что решение принято из-за резкого повышения ключевой ставки и последующего увеличения ставок по кредитам. Пресс-служба банка дополнила, что базовые ставки по госпрограммам остаются прежними. Помимо этого, у заемщиков условия по ранее выданным кредитам останутся прежними. 1 марта ВТБ повысил ставки по рублевым вкладам до 21%, по депозитам в долларах — до 8%, в евро — до 7% годовых. Также выросли ставки по потребительским кредитам с 5,9—13,8% до 15,9—29,9%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...