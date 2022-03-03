03 марта 2022

Курганский оборонный завод попал под санкции США

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Фасад здания завода КМЗ. Курган, кмз, курганмашзавод, завод кмз, кмз проходная
Курганмашзавод включен в санкционный список Минфина США Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Курганский машиностроительный завод (КМЗ, входит в госкорпорацию «Ростех») в числе других российских предприятий попал под санкции Минфина США. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

«Следующие организации были добавлены в список SDN OFAC („черный список“ управления по контролю за иностранными активами). Курганмашзавод (он же ПАО „Курганмашзавод“; он же ПАО „Курганский машиностроительный завод“), пр. Машиностроителей, Курган», — говорится в сообщении на сайте Минфина США.

Всего под новые санкции США попали около 40 российских предприятий, а также физические лица. Письменный запрос с просьбой прокомментировать включение КМЗ в санкционный список URA.RU направило в Ростех.

США и ранее активно вводили санкции против России. Например, в 2012 году был принят так называемый «Список Магнитского», который регламентировал ограничения в отношении официальных лиц РФ, причастных или просто имеющих отношение (по мнению США) к гибели юриста Сергея Магнитского. Все выводы о причастности тех или иных лиц были сделаны без расследования и без суда. Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что США готовы снять санкции, если Россия закончит спецоперацию на Украине.

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Курганский машиностроительный завод (КМЗ, входит в госкорпорацию «Ростех») в числе других российских предприятий попал под санкции Минфина США. Информация об этом опубликована на сайте ведомства. «Следующие организации были добавлены в список SDN OFAC („черный список“ управления по контролю за иностранными активами). Курганмашзавод (он же ПАО „Курганмашзавод“; он же ПАО „Курганский машиностроительный завод“), пр. Машиностроителей, Курган», — говорится в сообщении на сайте Минфина США. Всего под новые санкции США попали около 40 российских предприятий, а также физические лица. Письменный запрос с просьбой прокомментировать включение КМЗ в санкционный список URA.RU направило в Ростех. США и ранее активно вводили санкции против России. Например, в 2012 году был принят так называемый «Список Магнитского», который регламентировал ограничения в отношении официальных лиц РФ, причастных или просто имеющих отношение (по мнению США) к гибели юриста Сергея Магнитского. Все выводы о причастности тех или иных лиц были сделаны без расследования и без суда. Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что США готовы снять санкции, если Россия закончит спецоперацию на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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