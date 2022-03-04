Власти США назвали условие снятия санкций с России

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В США ввели санкции в отношении РФ из-за спецоперации Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

США готовы снять санкции, если Россия закончит спецоперацию на Украине. Об этом сказала заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

«Санкции закончатся, если Россия «закончит эту войну и поможет отстроить Украину, восстановит мир и признает суверенитет и территориальную целостность данной страны», а также ее «право на существование», — сказала Нуланд ТАССу. По ее словам, РФ «отрицает право Украины на существование».

США ввели санкции в отношении трех предприятий госкорпорации «Роскосмос». Теперь продукция компаний не сможет получить визы для поездки в США. Также американские санкции ввели в отношении пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова и крупных предпринимателей страны, передает Пятый канал. США объявляли об ограничениях технологического сектора РФ из-за спецоперации России на Украине.

Санкции в отношении РФ США вводили и до событий 2014 года. Например, в 2012 году приняли «Список Магнитского». Документ регламентировал ограничения против официальных лиц России, которые были причастны или якобы имели отношение к смерти юриста Сергея Магнитского. В списке было несколько десятков сотрудников МВД, ФСБ, ФНС, Арбитражного суда, Генпрокуратуры и ФСИН.

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США готовы снять санкции, если Россия закончит спецоперацию на Украине. Об этом сказала заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд. «Санкции закончатся, если Россия «закончит эту войну и поможет отстроить Украину, восстановит мир и признает суверенитет и территориальную целостность данной страны», а также ее «право на существование», — сказала Нуланд ТАССу. По ее словам, РФ «отрицает право Украины на существование». США ввели санкции в отношении трех предприятий госкорпорации «Роскосмос». Теперь продукция компаний не сможет получить визы для поездки в США. Также американские санкции ввели в отношении пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова и крупных предпринимателей страны, передает Пятый канал. США объявляли об ограничениях технологического сектора РФ из-за спецоперации России на Украине. Санкции в отношении РФ США вводили и до событий 2014 года. Например, в 2012 году приняли «Список Магнитского». Документ регламентировал ограничения против официальных лиц России, которые были причастны или якобы имели отношение к смерти юриста Сергея Магнитского. В списке было несколько десятков сотрудников МВД, ФСБ, ФНС, Арбитражного суда, Генпрокуратуры и ФСИН.
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