Москалькова: Украина отказалась помогать военнопленным

04 марта 2022 в 10:54 Размер текста - 17 +

Украина не разрешила РФ посещать пленных военных Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова отказалась помогать военнопленным в ходе спецоперации РФ на Украине. Об этом заявила ее российская коллега Татьяна Москалькова. «Состоялся телефонный разговор, в котором я просила коллегу [Людмилу Денисову] по возможности посетить тех, кто находится в плену, и со своей стороны тоже высказала готовность оказывать помощь гражданам Украины, которые окажутся в местах несвободы на территории РФ. Однако на следующий день с ее стороны был размещен пост на Facebook, что договоренности быть не может, и сообщение было составлено в традиционных оскорбительных формах», — заявила Москалькова РИА «Новостям». Россия в конце февраля начала на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации. Военные РФ уважительно относятся к пленным украинским солдатам, сообщал представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Им оказывают медицинскую помощь, передает «Ридус». По словам главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина, в плен сдаются сотни украинских военнослужащих, передает сайт MK.RU . Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова отказалась помогать военнопленным в ходе спецоперации РФ на Украине. Об этом заявила ее российская коллега Татьяна Москалькова. «Состоялся телефонный разговор, в котором я просила коллегу [Людмилу Денисову] по возможности посетить тех, кто находится в плену, и со своей стороны тоже высказала готовность оказывать помощь гражданам Украины, которые окажутся в местах несвободы на территории РФ. Однако на следующий день с ее стороны был размещен пост на Facebook, что договоренности быть не может, и сообщение было составлено в традиционных оскорбительных формах», — заявила Москалькова РИА «Новостям». Россия в конце февраля начала на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации. Военные РФ уважительно относятся к пленным украинским солдатам, сообщал представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Им оказывают медицинскую помощь, передает «Ридус». По словам главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина, в плен сдаются сотни украинских военнослужащих, передает сайт MK.RU.