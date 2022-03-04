Москалькова: Украина отказалась помогать военнопленным

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Украина не разрешила РФ посещать пленных военных Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова отказалась помогать военнопленным в ходе спецоперации РФ на Украине. Об этом заявила ее российская коллега Татьяна Москалькова.

«Состоялся телефонный разговор, в котором я просила коллегу [Людмилу Денисову] по возможности посетить тех, кто находится в плену, и со своей стороны тоже высказала готовность оказывать помощь гражданам Украины, которые окажутся в местах несвободы на территории РФ. Однако на следующий день с ее стороны был размещен пост на Facebook, что договоренности быть не может, и сообщение было составлено в традиционных оскорбительных формах», — заявила Москалькова РИА «Новостям».

Россия в конце февраля начала на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации. Военные РФ уважительно относятся к пленным украинским солдатам, сообщал представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Им оказывают медицинскую помощь, передает «Ридус». По словам главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина, в плен сдаются сотни украинских военнослужащих, передает сайт MK.RU.

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Уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова отказалась помогать военнопленным в ходе спецоперации РФ на Украине. Об этом заявила ее российская коллега Татьяна Москалькова. «Состоялся телефонный разговор, в котором я просила коллегу [Людмилу Денисову] по возможности посетить тех, кто находится в плену, и со своей стороны тоже высказала готовность оказывать помощь гражданам Украины, которые окажутся в местах несвободы на территории РФ. Однако на следующий день с ее стороны был размещен пост на Facebook, что договоренности быть не может, и сообщение было составлено в традиционных оскорбительных формах», — заявила Москалькова РИА «Новостям». Россия в конце февраля начала на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации. Военные РФ уважительно относятся к пленным украинским солдатам, сообщал представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Им оказывают медицинскую помощь, передает «Ридус». По словам главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина, в плен сдаются сотни украинских военнослужащих, передает сайт MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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