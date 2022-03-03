Пермский баскетбольный клуб «Парма» покинул последний легионер

В «Парме» не осталось иностранных игроков Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Пермский баскетбольный клуб «Парма» остался без легионеров. Последним иностранным игроком, покинувшем расположение команды, стал белорусский центрфорвард Артем Параховский, сообщается в telegram-канале «Свободный агент».

«В „Парме“ не осталось легионеров. Уехал Артем Параховский. Супруга белорусского центрового убедила его, что сейчас не стоит оставаться в России», — говорится в сообщении. Генеральный директор «Пармы» Александр Башминов в беседе с корреспондентом URA.RU отказался от комментариев, пояснив, что «вся информация представлена на официальном сайте клуба».

Параховский подписал соглашение с пермским баскетбольным клубом в июле 2021 года. Оно было рассчитано до конца сезона 2021/2022. Ранее сообщалось, что «Парму» покинули главный тренер команды Казис Максвитис, его ассистент Гинтарас Каджюлис, а также пять легионеров.