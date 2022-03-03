03 марта 2022

Пермский баскетбольный клуб «Парма» покинул последний легионер

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В «Парме» не осталось иностранных игроков Фото:

Пермский баскетбольный клуб «Парма» остался без легионеров. Последним иностранным игроком, покинувшем расположение команды, стал белорусский центрфорвард Артем Параховский, сообщается в telegram-канале «Свободный агент».

«В „Парме“ не осталось легионеров. Уехал Артем Параховский. Супруга белорусского центрового убедила его, что сейчас не стоит оставаться в России», — говорится в сообщении. Генеральный директор «Пармы» Александр Башминов в беседе с корреспондентом URA.RU отказался от комментариев, пояснив, что «вся информация представлена на официальном сайте клуба».

Параховский подписал соглашение с пермским баскетбольным клубом в июле 2021 года. Оно было рассчитано до конца сезона 2021/2022. Ранее сообщалось, что «Парму» покинули главный тренер команды Казис Максвитис, его ассистент Гинтарас Каджюлис, а также пять легионеров.

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Пермский баскетбольный клуб «Парма» остался без легионеров. Последним иностранным игроком, покинувшем расположение команды, стал белорусский центрфорвард Артем Параховский, сообщается в telegram-канале «Свободный агент». «В „Парме“ не осталось легионеров. Уехал Артем Параховский. Супруга белорусского центрового убедила его, что сейчас не стоит оставаться в России», — говорится в сообщении. Генеральный директор «Пармы» Александр Башминов в беседе с корреспондентом URA.RU отказался от комментариев, пояснив, что «вся информация представлена на официальном сайте клуба». Параховский подписал соглашение с пермским баскетбольным клубом в июле 2021 года. Оно было рассчитано до конца сезона 2021/2022. Ранее сообщалось, что «Парму» покинули главный тренер команды Казис Максвитис, его ассистент Гинтарас Каджюлис, а также пять легионеров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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