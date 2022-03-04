Госдума согласилась сажать на 15 лет за фейки о спецоперации

04 марта 2022 в 13:18 Размер текста - 17 +

За тяжкие последствия от фейков будут наказывать лишением свободы от 10 до 15 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Госдума приняла решение об усилении уголовной ответственности за распространение фейков о спецоперации РФ на Украине. Теперь за это могут назначить штраф до 1,5 миллионов рублей. Причем за тяжкие последствия от фейков будут наказывать лишением свободы от 10 до 15 лет. «Штрафы могут достигать полутора миллионов рублей. В случае, если фейки повлекли тяжкие последствия, может грозить лишение свободы до пятнадцати лет. Также вводится ответственность за публичные призывы к введению санкций в отношении России», — указано на сайте Госдумы. Отмечено, что за призывы к введению санкций против России граждан могут оштрафовать на сумму до 50-ти тысяч рублей, а юрлиц до 1,5 миллиона рублей. Такие поправки в законодательство о санкциях прошли третье чтение. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин объявил о ее начале в экстренном обращении к россиянам. Он отметил, что действия России направлены на денацификацию и демилитаризацию, а не на оккупацию Украины. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Госдума приняла решение об усилении уголовной ответственности за распространение фейков о спецоперации РФ на Украине. Теперь за это могут назначить штраф до 1,5 миллионов рублей. Причем за тяжкие последствия от фейков будут наказывать лишением свободы от 10 до 15 лет. «Штрафы могут достигать полутора миллионов рублей. В случае, если фейки повлекли тяжкие последствия, может грозить лишение свободы до пятнадцати лет. Также вводится ответственность за публичные призывы к введению санкций в отношении России», — указано на сайте Госдумы. Отмечено, что за призывы к введению санкций против России граждан могут оштрафовать на сумму до 50-ти тысяч рублей, а юрлиц до 1,5 миллиона рублей. Такие поправки в законодательство о санкциях прошли третье чтение. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин объявил о ее начале в экстренном обращении к россиянам. Он отметил, что действия России направлены на денацификацию и демилитаризацию, а не на оккупацию Украины.