Жители Тюмени стали массово выставлять на продажу бюсты Ленина и Сталина. Более 35 объявлений опубликовано на площадке Avito за последний месяц.
«Бюст Ленина 22 см от 1000 до 1500 рублей. Бюст Сталина 24 см от 1000 до 1500 рублей. Торга и скидок нет», — говорится в одном из объявлений.
Продавцы указывают размеры бюста и материал, из которого он сделан. В некоторых объявлениях также сообщают примерный возраст статуэток. «Приобретена в 1969 году», — указал продавец Геннадий. Самые дешевые бюсты обоих политиков стоят 400 рублей. А вот стоимость на самый дорогой отличается: бюст Ленина выставлен на продажу почти за 16 тысяч рублей, а Сталина за 9,5 тысяч.
Жители Тюмени стали массово выставлять на продажу бюсты Ленина и Сталина. Более 35 объявлений опубликовано на площадке Avito за последний месяц. «Бюст Ленина 22 см от 1000 до 1500 рублей. Бюст Сталина 24 см от 1000 до 1500 рублей. Торга и скидок нет», — говорится в одном из объявлений. Продавцы указывают размеры бюста и материал, из которого он сделан. В некоторых объявлениях также сообщают примерный возраст статуэток. «Приобретена в 1969 году», — указал продавец Геннадий. Самые дешевые бюсты обоих политиков стоят 400 рублей. А вот стоимость на самый дорогой отличается: бюст Ленина выставлен на продажу почти за 16 тысяч рублей, а Сталина за 9,5 тысяч.