28 марта 2022

Тюменцы массово распродают бюсты Ленина и Сталина. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Нижний Тагил, сталин, бюст сталина, сталин - ленин
Самый дорогой бюст Ленина на Avito стоит почти 16 тысяч рублей Фото:

Жители Тюмени стали массово выставлять на продажу бюсты Ленина и Сталина. Более 35 объявлений опубликовано на площадке Avito за последний месяц.

«Бюст Ленина 22 см от 1000 до 1500 рублей. Бюст Сталина 24 см от 1000 до 1500 рублей. Торга и скидок нет», — говорится в одном из объявлений.

Продавцы указывают размеры бюста и материал, из которого он сделан. В некоторых объявлениях также сообщают примерный возраст статуэток. «Приобретена в 1969 году», — указал продавец Геннадий. Самые дешевые бюсты обоих политиков стоят 400 рублей. А вот стоимость на самый дорогой отличается: бюст Ленина выставлен на продажу почти за 16 тысяч рублей, а Сталина за 9,5 тысяч.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Жители Тюмени стали массово выставлять на продажу бюсты Ленина и Сталина. Более 35 объявлений опубликовано на площадке Avito за последний месяц. «Бюст Ленина 22 см от 1000 до 1500 рублей. Бюст Сталина 24 см от 1000 до 1500 рублей. Торга и скидок нет», — говорится в одном из объявлений. Продавцы указывают размеры бюста и материал, из которого он сделан. В некоторых объявлениях также сообщают примерный возраст статуэток. «Приобретена в 1969 году», — указал продавец Геннадий. Самые дешевые бюсты обоих политиков стоят 400 рублей. А вот стоимость на самый дорогой отличается: бюст Ленина выставлен на продажу почти за 16 тысяч рублей, а Сталина за 9,5 тысяч.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...