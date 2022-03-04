Посол РФ назвал преступным призыв сенатора США убрать Путина

04 марта 2022 в 13:58 Размер текста - 17 +

По мнению посла Анатолия Антонова сенатор США Грэм делает преступные призывы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Посол России в США Анатолий Антонов осуждает высказывание сенатора Линдси Грэма про то, что президента РФ Владимира Путина необходимо убрать с должности. Он считает, что Грэм делает преступные призывы. «Требуем официальных объяснений и решительного осуждения преступных высказываний этого американца. Нереально поверить, что сенатор страны, проповедующей свои моральные ценности в качестве „путеводной звезды“ для всех людей, позволил себе призыв к терроризму как способу достижения целей Вашингтона на международной арене», — сообщили в российском посольстве в США, передает «Подмосковье сегодня». Известно, что сенатор-республиканец Линдси Грэм в своих высказываниях дал понять, что было бы неплохо, если найдется человек, который отстранит Путина с поста президента России. Человека, который сможет это сделать, он сравнил с историческими личностями, ранее участвовававшим в покушениях на политических деятелей. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Посол России в США Анатолий Антонов осуждает высказывание сенатора Линдси Грэма про то, что президента РФ Владимира Путина необходимо убрать с должности. Он считает, что Грэм делает преступные призывы. «Требуем официальных объяснений и решительного осуждения преступных высказываний этого американца. Нереально поверить, что сенатор страны, проповедующей свои моральные ценности в качестве „путеводной звезды“ для всех людей, позволил себе призыв к терроризму как способу достижения целей Вашингтона на международной арене», — сообщили в российском посольстве в США, передает «Подмосковье сегодня». Известно, что сенатор-республиканец Линдси Грэм в своих высказываниях дал понять, что было бы неплохо, если найдется человек, который отстранит Путина с поста президента России. Человека, который сможет это сделать, он сравнил с историческими личностями, ранее участвовававшим в покушениях на политических деятелей.