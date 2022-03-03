03 марта 2022
02 марта 2022

Спортсмен из ХМАО рассказал об отстранении от Паралимпиады

© Служба новостей «URA.RU»
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Чествование Олимпийской сборной России в Кремле. Москва, олимпийские кольца, олимпиада, сборная россии, олимпийцы, олимпийская
Спортсмен-паралимпиец из ХМАО рассказал об отстранении от Паралимпийских зимних игр в Пекине Фото:
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Спортсмен-паралимпиец из ХМАО Михаил Слинкин рассказал о реакции российских спортсменов на отстранение от Паралимпийских зимних игр в Пекине. На данный момент спортсмены находятся в Китае и ждут вылета домой. Об этом Слинкин рассказал в разговоре с URA.RU.

«В первую очередь, мы очень сильно расстроены тем, что нас отстранили уже практически на самих Играх. Это большой удар по нашему паралимпийскому движению. <…> На предыдущих играх наши хоккеисты также были отстранены, для них это уже вторые игры подряд, когда они не смогут выступить на Паралимпиаде. Я на прошлых играх выступал под нейтральным флагом», — сказал Слинкин.

Спортсмен добавил, что на данный момент находится в Пекине, вылет в Россию планируется 6 марта. «Благодаря нашему правительству по приезду домой будут организованы альтернативные Игры, где мы сможем выступить и показать свое спортивное мастерство и тот уровень, к которому мы шли последние четыре года», — заключил Слинкин.

Ранее URA.RU писало, что по решению Международного паралимпийского комитета (МПК) Россия и Беларусь не смогут принять участие в Паралимпиаде-2022 в Пекине. Поучаствовать должны были семь спортсменов от ХМАО. После этого сенатор Совета Федерации от ХМАО Эдуард Исаков выступил с критикой решения комитета.

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Спортсмен-паралимпиец из ХМАО Михаил Слинкин рассказал о реакции российских спортсменов на отстранение от Паралимпийских зимних игр в Пекине. На данный момент спортсмены находятся в Китае и ждут вылета домой. Об этом Слинкин рассказал в разговоре с URA.RU. «В первую очередь, мы очень сильно расстроены тем, что нас отстранили уже практически на самих Играх. Это большой удар по нашему паралимпийскому движению. <…> На предыдущих играх наши хоккеисты также были отстранены, для них это уже вторые игры подряд, когда они не смогут выступить на Паралимпиаде. Я на прошлых играх выступал под нейтральным флагом», — сказал Слинкин. Спортсмен добавил, что на данный момент находится в Пекине, вылет в Россию планируется 6 марта. «Благодаря нашему правительству по приезду домой будут организованы альтернативные Игры, где мы сможем выступить и показать свое спортивное мастерство и тот уровень, к которому мы шли последние четыре года», — заключил Слинкин. Ранее URA.RU писало, что по решению Международного паралимпийского комитета (МПК) Россия и Беларусь не смогут принять участие в Паралимпиаде-2022 в Пекине. Поучаствовать должны были семь спортсменов от ХМАО. После этого сенатор Совета Федерации от ХМАО Эдуард Исаков выступил с критикой решения комитета.
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