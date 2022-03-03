Спортсмен из ХМАО рассказал об отстранении от Паралимпиады

04 марта 2022 в 14:11 Размер текста - 17 +

Спортсмен-паралимпиец из ХМАО рассказал об отстранении от Паралимпийских зимних игр в Пекине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Спортсмен-паралимпиец из ХМАО Михаил Слинкин рассказал о реакции российских спортсменов на отстранение от Паралимпийских зимних игр в Пекине. На данный момент спортсмены находятся в Китае и ждут вылета домой. Об этом Слинкин рассказал в разговоре с URA.RU. «В первую очередь, мы очень сильно расстроены тем, что нас отстранили уже практически на самих Играх. Это большой удар по нашему паралимпийскому движению. <…> На предыдущих играх наши хоккеисты также были отстранены, для них это уже вторые игры подряд, когда они не смогут выступить на Паралимпиаде. Я на прошлых играх выступал под нейтральным флагом», — сказал Слинкин. Спортсмен добавил, что на данный момент находится в Пекине, вылет в Россию планируется 6 марта. «Благодаря нашему правительству по приезду домой будут организованы альтернативные Игры, где мы сможем выступить и показать свое спортивное мастерство и тот уровень, к которому мы шли последние четыре года», — заключил Слинкин. Ранее URA.RU писало, что по решению Международного паралимпийского комитета (МПК) Россия и Беларусь не смогут принять участие в Паралимпиаде-2022 в Пекине. Поучаствовать должны были семь спортсменов от ХМАО. После этого сенатор Совета Федерации от ХМАО Эдуард Исаков выступил с критикой решения комитета. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Спортсмен-паралимпиец из ХМАО Михаил Слинкин рассказал о реакции российских спортсменов на отстранение от Паралимпийских зимних игр в Пекине. На данный момент спортсмены находятся в Китае и ждут вылета домой. Об этом Слинкин рассказал в разговоре с URA.RU. «В первую очередь, мы очень сильно расстроены тем, что нас отстранили уже практически на самих Играх. Это большой удар по нашему паралимпийскому движению. <…> На предыдущих играх наши хоккеисты также были отстранены, для них это уже вторые игры подряд, когда они не смогут выступить на Паралимпиаде. Я на прошлых играх выступал под нейтральным флагом», — сказал Слинкин. Спортсмен добавил, что на данный момент находится в Пекине, вылет в Россию планируется 6 марта. «Благодаря нашему правительству по приезду домой будут организованы альтернативные Игры, где мы сможем выступить и показать свое спортивное мастерство и тот уровень, к которому мы шли последние четыре года», — заключил Слинкин. Ранее URA.RU писало, что по решению Международного паралимпийского комитета (МПК) Россия и Беларусь не смогут принять участие в Паралимпиаде-2022 в Пекине. Поучаствовать должны были семь спортсменов от ХМАО. После этого сенатор Совета Федерации от ХМАО Эдуард Исаков выступил с критикой решения комитета.