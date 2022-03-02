Сенатор от ХМАО осудил отстранение россиян от Паралимпиады

03 марта 2022 в 17:42 Размер текста - 17 +

Югорский сенатор Эдуард Исаков считает, что в решении об отстранении сборной РФ на Паралимпиаде замешана политика Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Сенатор Совета Федерации от ХМАО Эдуард Исаков осудил решение о недопуске на Паралимпиаду российских и белорусских спортсменов с ограниченными возможностями. Об этом он заявил в Instagram. В Китае в составе российской сборной должны были выступить семь югорчан. Это хоккеисты Василий Варлаков, Илья Волков, Николай Терентьев, Константин Шихов и Михаил Мячин, а также сноубордисты Михаил Слинкин и Алексей Петров. Сенатор от ХМАО считает, что россияне были одними из фаворитов на соревнованиях. «Наши паралимпийцы были главными претендентами на золотые медали! Страны, проголосовавшие за отстранение атлетов, убили двух зайцев — и конкурентов устранили и выставили себя поборниками защиты мира и демократии! Отобрали у спортсменов с инвалидностью их главные старты в жизни», — заявил Исаков. Ранее URA.RU писало, что Россия и Беларусь не смогут принять участие в Паралимпиаде-2022 в Пекине, которая стартует 4 марта 2022 года. Такое решение было принято на заседании правления Международного паралимпийского комитета (МПК). Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Сенатор Совета Федерации от ХМАО Эдуард Исаков осудил решение о недопуске на Паралимпиаду российских и белорусских спортсменов с ограниченными возможностями. Об этом он заявил в Instagram. В Китае в составе российской сборной должны были выступить семь югорчан. Это хоккеисты Василий Варлаков, Илья Волков, Николай Терентьев, Константин Шихов и Михаил Мячин, а также сноубордисты Михаил Слинкин и Алексей Петров. Сенатор от ХМАО считает, что россияне были одними из фаворитов на соревнованиях. «Наши паралимпийцы были главными претендентами на золотые медали! Страны, проголосовавшие за отстранение атлетов, убили двух зайцев — и конкурентов устранили и выставили себя поборниками защиты мира и демократии! Отобрали у спортсменов с инвалидностью их главные старты в жизни», — заявил Исаков. Ранее URA.RU писало, что Россия и Беларусь не смогут принять участие в Паралимпиаде-2022 в Пекине, которая стартует 4 марта 2022 года. Такое решение было принято на заседании правления Международного паралимпийского комитета (МПК).