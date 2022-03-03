03 марта 2022
02 марта 2022

Власти ЯНАО установили новые тарифы на авиаперевозки. Список

© Служба новостей «URA.RU»
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Суперджет авиакомпании
Власти ЯНАО определили цены на авиаперевозки Фото:

Льготные тарифы на авиаперевозки в Надымском районе ЯНАО установили власти региона. Соответствующий проект документа опубликован на сайте правительства региона.

«Льготные тарифы на перевозки пассажиров и багажа на местных авиалиниях между населенными пунктами в границах территории Надымского района. Согласовать льготные тарифы на перевозки пассажиров и багажа», — говорится в документе.

Всего в приказе шесть направлений перелетов. Суммы льготных тарифов для взрослых не превышают 3803 рублей — это самый дорогой перелет по маршруту от Надыма до Ныды. Самый дешевый тариф — от Нори до Ныды, он составляет 1866 рублей.

Список направлений и цены:

  1. Надым—Нори — 2 324 рублей;
  2. Надым—Ныда — 3 803 рублей;
  3. Надым—Кутопьюган — 3 754 рублей;
  4. Нори—Ныда — 1 866 рублей;
  5. Нори—Кутопьюган — 2 304 рублей;
  6. Ныда—Кутопьюган — 3 099 рублей.

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Льготные тарифы на авиаперевозки в Надымском районе ЯНАО установили власти региона. Соответствующий проект документа опубликован на сайте правительства региона. «Льготные тарифы на перевозки пассажиров и багажа на местных авиалиниях между населенными пунктами в границах территории Надымского района. Согласовать льготные тарифы на перевозки пассажиров и багажа», — говорится в документе. Всего в приказе шесть направлений перелетов. Суммы льготных тарифов для взрослых не превышают 3803 рублей — это самый дорогой перелет по маршруту от Надыма до Ныды. Самый дешевый тариф — от Нори до Ныды, он составляет 1866 рублей. Список направлений и цены:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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