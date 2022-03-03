Власти ЯНАО определили цены на авиаперевозки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Льготные тарифы на авиаперевозки в Надымском районе ЯНАО установили власти региона. Соответствующий проект документа опубликован на сайте правительства региона.

«Льготные тарифы на перевозки пассажиров и багажа на местных авиалиниях между населенными пунктами в границах территории Надымского района. Согласовать льготные тарифы на перевозки пассажиров и багажа», — говорится в документе.

Всего в приказе шесть направлений перелетов. Суммы льготных тарифов для взрослых не превышают 3803 рублей — это самый дорогой перелет по маршруту от Надыма до Ныды. Самый дешевый тариф — от Нори до Ныды, он составляет 1866 рублей.

Список направлений и цены:

Надым—Нори — 2 324 рублей; Надым—Ныда — 3 803 рублей; Надым—Кутопьюган — 3 754 рублей; Нори—Ныда — 1 866 рублей; Нори—Кутопьюган — 2 304 рублей; Ныда—Кутопьюган — 3 099 рублей.