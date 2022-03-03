Льготные тарифы на авиаперевозки в Надымском районе ЯНАО установили власти региона. Соответствующий проект документа опубликован на сайте правительства региона.
«Льготные тарифы на перевозки пассажиров и багажа на местных авиалиниях между населенными пунктами в границах территории Надымского района. Согласовать льготные тарифы на перевозки пассажиров и багажа», — говорится в документе.
Всего в приказе шесть направлений перелетов. Суммы льготных тарифов для взрослых не превышают 3803 рублей — это самый дорогой перелет по маршруту от Надыма до Ныды. Самый дешевый тариф — от Нори до Ныды, он составляет 1866 рублей.
Льготные тарифы на авиаперевозки в Надымском районе ЯНАО установили власти региона. Соответствующий проект документа опубликован на сайте правительства региона. «Льготные тарифы на перевозки пассажиров и багажа на местных авиалиниях между населенными пунктами в границах территории Надымского района. Согласовать льготные тарифы на перевозки пассажиров и багажа», — говорится в документе. Всего в приказе шесть направлений перелетов. Суммы льготных тарифов для взрослых не превышают 3803 рублей — это самый дорогой перелет по маршруту от Надыма до Ныды. Самый дешевый тариф — от Нори до Ныды, он составляет 1866 рублей. Список направлений и цены: