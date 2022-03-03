03 марта 2022

В полицию сообщили о фейковом аккаунте губернатора Шумкова

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание правительства. Курган , шумков вадим, портрет
Фейковый аккаунт Вадима Шумкова появился в Telegram 4 марта Фото:

Власти Курганской области просят правоохранительные органы разобраться с фейковым аккаунтом губернатора Вадима Шумкова в Telegram. Об этом заявил пресс-секретарь главы региона Александр Тетерин.

«Созданный 4 марта телеграм-канал „Вадим Шумков“ не имеет никакого отношения к губернатору Курганской области Вадиму Михайловичу Шумкову и правительству региона. Это фейк. Вся информация, размещаемая на данном канале от имени главы региона, также фейк. По факту распространения фейковой информации в данном телеграм-канале подано заявление в правоохранительные органы», — написал Тетерин в своем telegram-канале.

Он добавил что сейчас у губернатора Вадима Шумкова есть только два официальных аккаунта — в соцсетях «Вконтакте» и Instagram. Оба они являются верифицированными (обозначены галочкой).

О новом фейковом аккаунте Шумкова ранее сообщало URA.RU. В описании канала было указано, что это информплощадка для деловой повестки, а упор будет делаться на бизнес, производство, IT, здравоохранение. В пресс-службе главы региона изначально отрицали причастность Шумкова к этому каналу.

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Власти Курганской области просят правоохранительные органы разобраться с фейковым аккаунтом губернатора Вадима Шумкова в Telegram. Об этом заявил пресс-секретарь главы региона Александр Тетерин. «Созданный 4 марта телеграм-канал „Вадим Шумков“ не имеет никакого отношения к губернатору Курганской области Вадиму Михайловичу Шумкову и правительству региона. Это фейк. Вся информация, размещаемая на данном канале от имени главы региона, также фейк. По факту распространения фейковой информации в данном телеграм-канале подано заявление в правоохранительные органы», — написал Тетерин в своем telegram-канале. Он добавил что сейчас у губернатора Вадима Шумкова есть только два официальных аккаунта — в соцсетях «Вконтакте» и Instagram. Оба они являются верифицированными (обозначены галочкой). О новом фейковом аккаунте Шумкова ранее сообщало URA.RU. В описании канала было указано, что это информплощадка для деловой повестки, а упор будет делаться на бизнес, производство, IT, здравоохранение. В пресс-службе главы региона изначально отрицали причастность Шумкова к этому каналу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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