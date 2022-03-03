В полицию сообщили о фейковом аккаунте губернатора Шумкова

Фейковый аккаунт Вадима Шумкова появился в Telegram 4 марта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Курганской области просят правоохранительные органы разобраться с фейковым аккаунтом губернатора Вадима Шумкова в Telegram. Об этом заявил пресс-секретарь главы региона Александр Тетерин.

«Созданный 4 марта телеграм-канал „Вадим Шумков“ не имеет никакого отношения к губернатору Курганской области Вадиму Михайловичу Шумкову и правительству региона. Это фейк. Вся информация, размещаемая на данном канале от имени главы региона, также фейк. По факту распространения фейковой информации в данном телеграм-канале подано заявление в правоохранительные органы», — написал Тетерин в своем telegram-канале.

Он добавил что сейчас у губернатора Вадима Шумкова есть только два официальных аккаунта — в соцсетях «Вконтакте» и Instagram. Оба они являются верифицированными (обозначены галочкой).

О новом фейковом аккаунте Шумкова ранее сообщало URA.RU. В описании канала было указано, что это информплощадка для деловой повестки, а упор будет делаться на бизнес, производство, IT, здравоохранение. В пресс-службе главы региона изначально отрицали причастность Шумкова к этому каналу.