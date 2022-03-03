03 марта 2022

Курганец разослал знакомым интимные фото подруги. Теперь им занимаются силовики

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Хакеры. Взлом компьютера. Курган, взлом, хакеры, монитор, it-технологиии, компьютерная клавиатура, взлом компьютера, персональные данные
Курганцу грозит до 2 лет лишения свободы за интимные фото Фото:

Житель Курганской области через соцсети выслал интимные фотографии своей бывшей сожительницы знакомым. Теперь его подозревают в незаконном распространении сведений о частной жизни. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Курганской области.

«По данным следствия, в январе текущего года подозреваемый посредством социальной сети разослал знакомым интимные фотографические изображения своей бывшей сожительницы. После непродолжительных отношений сожители расстались, и таким образом злоумышленник решил отомстить девушке», — говорится в релизе силового ведомства.

В отношении 21-летнего молодого человека возбуждено уголовное дело. Его подозревают в незаконном распространении сведений о частной жизни лица, составляющих его личную и семейную тайну (ч.1 ст. 137 УК РФ). Санкция статьи предусматривает наказание до двух лет лишения свободы. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления.

URA.RU в начале января писало о похожем случае. Житель Курганской области после ссоры с подругой выложил ее интимные фото в соцсеть. В итоге следователи обвинили юношу в нарушении неприкосновенности частной жизни.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Житель Курганской области через соцсети выслал интимные фотографии своей бывшей сожительницы знакомым. Теперь его подозревают в незаконном распространении сведений о частной жизни. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Курганской области. «По данным следствия, в январе текущего года подозреваемый посредством социальной сети разослал знакомым интимные фотографические изображения своей бывшей сожительницы. После непродолжительных отношений сожители расстались, и таким образом злоумышленник решил отомстить девушке», — говорится в релизе силового ведомства. В отношении 21-летнего молодого человека возбуждено уголовное дело. Его подозревают в незаконном распространении сведений о частной жизни лица, составляющих его личную и семейную тайну (ч.1 ст. 137 УК РФ). Санкция статьи предусматривает наказание до двух лет лишения свободы. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления. URA.RU в начале января писало о похожем случае. Житель Курганской области после ссоры с подругой выложил ее интимные фото в соцсеть. В итоге следователи обвинили юношу в нарушении неприкосновенности частной жизни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...