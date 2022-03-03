Курганцу грозит до 2 лет лишения свободы за интимные фото Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Курганской области через соцсети выслал интимные фотографии своей бывшей сожительницы знакомым. Теперь его подозревают в незаконном распространении сведений о частной жизни. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Курганской области.

«По данным следствия, в январе текущего года подозреваемый посредством социальной сети разослал знакомым интимные фотографические изображения своей бывшей сожительницы. После непродолжительных отношений сожители расстались, и таким образом злоумышленник решил отомстить девушке», — говорится в релизе силового ведомства.

В отношении 21-летнего молодого человека возбуждено уголовное дело. Его подозревают в незаконном распространении сведений о частной жизни лица, составляющих его личную и семейную тайну (ч.1 ст. 137 УК РФ). Санкция статьи предусматривает наказание до двух лет лишения свободы. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления.

URA.RU в начале января писало о похожем случае. Житель Курганской области после ссоры с подругой выложил ее интимные фото в соцсеть. В итоге следователи обвинили юношу в нарушении неприкосновенности частной жизни.