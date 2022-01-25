Курганец выложил интимные фото подруги в интернет и попал под суд

Житель Курганской области после ссоры с подругой выложил ее интимные фото в соцсеть. В итоге следователи обвинили юношу в нарушении неприкосновенности частной жизни. Об этом говорится в релизе СУ СК России по Курганской области.
«По версии следствия, в 2021 году обвиняемый, имея фотографии интимного содержания знакомой девушки, действуя на почве ссоры с потерпевшей, распространил, без согласия последней, данные фотографии в одной из социальных сетей, сделав их доступными широкому кругу лиц. В скором времени дело по существу рассмотрит суд», — говорится в информации областного Следственного комитета.
Молодого человека обвиняют по ч.1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни, то есть незаконное распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия). Санкция статьи предусматривает штраф в 200 000 рублей, либо лишение свободы до двух лет.
Житель Курганской области после ссоры с подругой выложил ее интимные фото в соцсеть. В итоге следователи обвинили юношу в нарушении неприкосновенности частной жизни. Об этом говорится в релизе СУ СК России по Курганской области. «По версии следствия, в 2021 году обвиняемый, имея фотографии интимного содержания знакомой девушки, действуя на почве ссоры с потерпевшей, распространил, без согласия последней, данные фотографии в одной из социальных сетей, сделав их доступными широкому кругу лиц. В скором времени дело по существу рассмотрит суд», — говорится в информации областного Следственного комитета. Молодого человека обвиняют по ч.1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни, то есть незаконное распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия). Санкция статьи предусматривает штраф в 200 000 рублей, либо лишение свободы до двух лет.