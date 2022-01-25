25 января 2022

Курганец выложил интимные фото подруги в интернет и попал под суд

© Служба новостей «URA.RU»
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Школа. Курган, школьники, ученики, телефон в школе, уроки
Курганцу грозит суд из-за фотографий Фото:

Житель Курганской области после ссоры с подругой выложил ее интимные фото в соцсеть. В итоге следователи обвинили юношу в нарушении неприкосновенности частной жизни. Об этом говорится в релизе СУ СК России по Курганской области.

«По версии следствия, в 2021 году обвиняемый, имея фотографии интимного содержания знакомой девушки, действуя на почве ссоры с потерпевшей, распространил, без согласия последней, данные фотографии в одной из социальных сетей, сделав их доступными широкому кругу лиц. В скором времени дело по существу рассмотрит суд», — говорится в информации областного Следственного комитета.

Молодого человека обвиняют по ч.1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни, то есть незаконное распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия). Санкция статьи предусматривает штраф в 200 000 рублей, либо лишение свободы до двух лет.

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Житель Курганской области после ссоры с подругой выложил ее интимные фото в соцсеть. В итоге следователи обвинили юношу в нарушении неприкосновенности частной жизни. Об этом говорится в релизе СУ СК России по Курганской области. «По версии следствия, в 2021 году обвиняемый, имея фотографии интимного содержания знакомой девушки, действуя на почве ссоры с потерпевшей, распространил, без согласия последней, данные фотографии в одной из социальных сетей, сделав их доступными широкому кругу лиц. В скором времени дело по существу рассмотрит суд», — говорится в информации областного Следственного комитета. Молодого человека обвиняют по ч.1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни, то есть незаконное распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия). Санкция статьи предусматривает штраф в 200 000 рублей, либо лишение свободы до двух лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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