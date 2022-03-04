Наркосбытчики при задержании оказали сопротивление и пытались скрыться по федеральной трассе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жителя Кургана приговорили к семи годам лишения свободы за подготовку к сбыту 100 кг гашиша. При задержании наркосбытчики оказали сопротивление и пытались скрыться, из-за чего пришлось перекрывать движение по федеральной трассе, сообщили URA.RU в пресс-службе областного управления ФСБ.

Подельников задержали в марте 2021 года в районе села Сычево Варгашинского района. В лесном массиве у них был оборудован тайник, в котором находилось 100 кг гашиша, разложенного в три полимерные канистры объемом 120 и 100 литров. Наркотики планировалось отправить в крупные города УрФО.

«Находившийся под наблюдением автомобиль наркосбытчиков был задержан сотрудниками УФСБ России по Курганской области. Обвиняемые оказывали сопротивление, пытались оторваться от преследования, поэтому на время спецоперации движение по трассе Иртыш пришлось перекрыть во избежание ДТП», — рассказали в ведомстве.

Приговор Варгашинского районного суда в отношении одного из подсудимых вступил в силу. Его приговорили к семи годам колонии строгого режима. При этом суд учел неоконченный состав преступления, заключение обвиняемым досудебного соглашения и то, что он активно способствовал раскрытию преступления.

Подозреваемые пытались скрыться от сотрудников ФСБ Фото предоставлено пресс-службой УФСБ по Курганской области