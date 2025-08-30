Путин раскрыл планы обновления в сфере транспорта

Президент России Владимир Путин заявил о продолжении масштабной модернизации транспортной инфраструктуры и логистики в угольной отрасли. Об этом глава государства сообщил в поздравлении, приуроченном ко Дню шахтера. Путин отметил, что среди приоритетов — расширение возможностей Транссибирской магистрали, Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и других железных дорог, а также развитие портовой инфраструктуры.
«Будем и дальше обновлять транспортную инфраструктуру и логистику, в том числе наращивать возможности Транссиба и БАМа, других железных дорог, увеличивать мощности морских портов и терминалов, активно продвигать угольную продукцию на внутреннем и внешних рынках», — подчеркнул глава государства.
В своем обращении президент добавил: государство, бизнес и управленческие команды продолжат совместную работу для долгосрочного развития угольной промышленности. В числе мер — совершенствование условий труда шахтеров и поддержка регионов, где расположены предприятия отрасли. Путин также поблагодарил работников угледобывающих компаний за их вклад в экономику страны и обеспечение энергетической безопасности России.
Ранее президент Путин подчеркивал, что развитие транспортной и социальной инфраструктуры является ключевым направлением государственной политики, направленной на повышение уровня и качества жизни граждан. В рамках видеоконференции по открытию новых объектов в регионах он отмечал важность строительства и модернизации дорог, железнодорожных путей и других инфраструктурных проектов, а также вклад строителей в восстановление территорий.
