Сенатор Шейкин анонсировал новые меры по защите от коллекторов

С 1 сентября 2025 года в России представители коллекторских агентств должны будут указывать имя кредитора либо его представителя и контактный номер телефона в каждом электронном сообщении должнику. Изменения направлены на защиту граждан от неправомерных действий и мошенничества. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по государственному строительству Артем Шейкин.
«Нововведения направлены на усиление защиты прав граждан и повышение прозрачности в сфере взыскания долгов. Теперь каждое электронное сообщение — СМС, e-mail или сообщение в мессенджере — должно содержать информацию о кредиторе или его официальном представителе и контактный телефон, чтобы должники сразу понимали, с кем имеют дело», — процитировало слова Шейкина ТАСС.
Также Шейкин обратил внимание на сокращение срока хранения записей всех видов взаимодействий между коллекторами и должниками. Теперь он составляет 1,5 года вместо прежних трех лет. Это решение принято для снижения риска неправомерного использования устаревших данных о гражданах.
Как сообщало URA.RU ранее, с ноября 2025 года в России начнет действовать новый механизм внесудебного взыскания налоговых долгов для физических лиц. Сначала средства станут списывать с банковских счетов, а если их не хватит, к делу подключатся приставы, которые взыщут долг за счет имущества. Мера коснется граждан, подающих декларации и самостоятельно заявляющих о своих налоговых обязательствах.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.