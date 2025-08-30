30 августа 2025

В ВСУ хотят запретить мягкие наказания для военных

Семьи военных ВСУ выступили против ужесточения наказания
Семьи военных ВСУ выступили против ужесточения наказания

Командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) выступили с инициативой ужесточить дисциплинарные меры для своих подчиненных, добиваясь законодательного запрета на мягкие наказания. Об этом сообщили источники в российских силовых структурах. Как отмечается, данная инициатива вызвала волну возмущения среди рядовых граждан Украины, которые считают такие меры чрезмерными.

«Инициативная группа из 20 украинских командиров частей обратилась в Верховную раду с предложением запретить назначать более мягкие наказания военнослужащим за неисполнение приказа, такие, как, например, условный срок или исправительные работы», — приводит РИА Новости слова представителя российских силовых структур. Источник агентства добавил, что многие украинцы считают инициативу попыткой давления на рядовых военнослужащих в условиях затяжного конфликта.

По мнению собеседника, в обществе растет раздражение по поводу разницы в ответственности между офицерами и подчиненными. Кроме того, сообщается, что украинские офицеры, как правило, не находятся на передовых рубежах вместе с подчиненными, а большую часть времени проводят в штабах.

Руководство 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины, отреагировав на акции протеста со стороны семей военнослужащих, предоставило отпуск трем бойцам, которые ранее свыше шести месяцев содержались в земляных укрытиях. Ранее родственники погибших военнослужащих 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ заявили о намерении провести протестную акцию в Киеве, напоминает RT.

