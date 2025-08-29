29 августа 2025

Сопровождающая вылила на ребенка бутылку воды в поезде «Анапа — Екатеринбург». Видео

Конфликт попал на видео и вызвал волну негодования у родителей
Сопровождающая поезда здоровья, следующего из Анапы в Екатеринбург с группой детей, во время поездки облила одну из девочек водой из бутылки. Инцидент произошел, когда ребята возвращались домой с творческого конкурса, сообщают очевидцы.

«Сопровождающая в поезде здоровья плеснула водой в голову девочке. Со слов очевидцев, это была ее последняя бутылка», — сообщает telegram-канал Ural Mash.

На кадрах видно, как женщина силой усаживает ребенка на место, после чего выливает все содержимое бутыки прямо ей на голову. Тревогу в соцсетях после конфликта подняли родители. Обстановка в поезде находится на контроле у сопровождающих состав сотрудников полиции, проводится проверка.

Корреспондент URA.RU направил запрос в Министерство образования Свердловской области. Ответ ожидается. 

