Сопровождающая поезда здоровья, следующего из Анапы в Екатеринбург с группой детей, во время поездки облила одну из девочек водой из бутылки. Инцидент произошел, когда ребята возвращались домой с творческого конкурса, сообщают очевидцы.
«Сопровождающая в поезде здоровья плеснула водой в голову девочке. Со слов очевидцев, это была ее последняя бутылка», — сообщает telegram-канал Ural Mash.
На кадрах видно, как женщина силой усаживает ребенка на место, после чего выливает все содержимое бутыки прямо ей на голову. Тревогу в соцсетях после конфликта подняли родители. Обстановка в поезде находится на контроле у сопровождающих состав сотрудников полиции, проводится проверка.
Корреспондент URA.RU направил запрос в Министерство образования Свердловской области. Ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!