Часть границы ДНР перешла под контроль ВС РФ

Российские военные освободили 30 августа село Камышеваха в Донецкой Народной Республике (ДНР) и установили контроль над участком границы протяженностью свыше 30 километров на стыке с Днепропетровской областью. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Камышеваха был последним оккупированным населенным пунктом на западе ДНР. Сейчас под контроль перешло более 30 км границы в данном районе», — сказал Марочко в разговоре с ТАСС. Он также отметил, что данный участок находится на линии соприкосновения ДНР и Днепропетровской области.
Ранее подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Камышеваха в ДНР. Позже начальник Генерального штаба, командующий Объединенной группировкой войск Валерий Герасимов рассказал, что ВС РФ освободили 99,7% территории ЛНР и 79% — ДНР, пишет 360.ru.
