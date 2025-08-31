Часть границы ДНР перешла под контроль ВС РФ

По словам Марочко, Камышеваха была последним оккупированным селом на западе ДНР
По словам Марочко, Камышеваха была последним оккупированным селом на западе ДНР
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные освободили 30 августа село Камышеваха в Донецкой Народной Республике (ДНР) и установили контроль над участком границы протяженностью свыше 30 километров на стыке с Днепропетровской областью. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Камышеваха был последним оккупированным населенным пунктом на западе ДНР. Сейчас под контроль перешло более 30 км границы в данном районе», — сказал Марочко в разговоре с ТАСС. Он также отметил, что данный участок находится на линии соприкосновения ДНР и Днепропетровской области.

Ранее подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Камышеваха в ДНР. Позже начальник Генерального штаба, командующий Объединенной группировкой войск Валерий Герасимов рассказал, что ВС РФ освободили 99,7% территории ЛНР и 79% — ДНР, пишет 360.ru.

