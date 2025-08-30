30 августа 2025

Эрдоган вылетел на встречу с Путиным

Anadolu: Эрдоган отправился в Китай на саммит ШОС
Эрдоган примет участие в саммите ШОС в Китае
Эрдоган примет участие в саммите ШОС в Китае
новость из сюжета
Поездка Путина в Китай на ШОС и военный парад

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправился в Китай для участия в 25-м саммите глав государств и правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), где планируется его встреча с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu. По информации агентства, визит Эрдогана связан с проведением расширенного заседания саммита, которое состоится 1 сентября, а также серией двусторонних переговоров с лидерами стран-участниц.

«Президент Эрдоган примет участие в 25-м саммите глав государств и правительств Шанхайской организации сотрудничества. В рамках визита президент Эрдоган выступит на заседании саммита, которое состоится в расширенном формате в понедельник, 1 сентября», — сообщили в агентстве.

По данным Anadolu, во время поездки турецкий лидер намерен обсудить ключевые вопросы региональной безопасности, экономического сотрудничества и развития транспортных коридоров между странами-членами ШОС. Особое внимание будет уделено вопросам взаимодействия с Россией и Китаем на фоне меняющейся международной повестки. В графике Эрдогана запланированы отдельные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и главой российского государства Владимиром Путиным.

