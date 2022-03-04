«РусЛайн» открывает новые прямые рейсы из Ханты-Мансийска

Авиакомпания «РусЛайн» запустила новый рейс Ханты-Мансийск — Казань Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Авиакомпания «РусЛайн» с 16 марта запустит прямой рейс Ханты-Мансийск — Казань. Перелеты будут совершаться дважды в неделю. Об этом рассказали в пресс-службе авиакомпании.

«Мы рады объявить о том, что будем выполнять прямые рейсы Ханты-Мансийск — Казань с 16 марта. Теперь ханты-мансийцы смогут всего за два часа двадцать минут долететь до Казани, воспользовавшись услугами нашей авиакомпании», — сказали в пресс-службе со ссылкой на слова генерального директора Александра Крутова. Полеты будут выполняться два раза в неделю на сaмолетах Bombardier CRJ 100/200. Время в пути составит 2 часа 20 минут.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО потратили около полутора миллиардов рублей на субсидирование авиаперевозок. Тогда в число перевозчиков вошли авиакомпании Utair, «Сибирь», «Ямал», «Руслайн», «ЮТВ авиа».