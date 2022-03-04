04 марта 2022
03 марта 2022

«РусЛайн» открывает новые прямые рейсы из Ханты-Мансийска

© Служба новостей «URA.RU»
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Очередной споттинг в Кольцово. Екатеринбург, руслайн
Авиакомпания «РусЛайн» запустила новый рейс Ханты-Мансийск — Казань Фото:

Авиакомпания «РусЛайн» с 16 марта запустит прямой рейс Ханты-Мансийск — Казань. Перелеты будут совершаться дважды в неделю. Об этом рассказали в пресс-службе авиакомпании.

«Мы рады объявить о том, что будем выполнять прямые рейсы Ханты-Мансийск — Казань с 16 марта. Теперь ханты-мансийцы смогут всего за два часа двадцать минут долететь до Казани, воспользовавшись услугами нашей авиакомпании», — сказали в пресс-службе со ссылкой на слова генерального директора Александра Крутова. Полеты будут выполняться два раза в неделю на сaмолетах Bombardier CRJ 100/200. Время в пути составит 2 часа 20 минут.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО потратили около полутора миллиардов рублей на субсидирование авиаперевозок. Тогда в число перевозчиков вошли авиакомпании Utair, «Сибирь», «Ямал», «Руслайн», «ЮТВ авиа».

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Авиакомпания «РусЛайн» с 16 марта запустит прямой рейс Ханты-Мансийск — Казань. Перелеты будут совершаться дважды в неделю. Об этом рассказали в пресс-службе авиакомпании. «Мы рады объявить о том, что будем выполнять прямые рейсы Ханты-Мансийск — Казань с 16 марта. Теперь ханты-мансийцы смогут всего за два часа двадцать минут долететь до Казани, воспользовавшись услугами нашей авиакомпании», — сказали в пресс-службе со ссылкой на слова генерального директора Александра Крутова. Полеты будут выполняться два раза в неделю на сaмолетах Bombardier CRJ 100/200. Время в пути составит 2 часа 20 минут. Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО потратили около полутора миллиардов рублей на субсидирование авиаперевозок. Тогда в число перевозчиков вошли авиакомпании Utair, «Сибирь», «Ямал», «Руслайн», «ЮТВ авиа».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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