Мужчина хотел скрыть свое опоздание на работу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пермяка будут судить за подмену данных в системе безопасности коммерческого предприятия, на котором он работал. Он изменил время своего прихода на работу. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

«Обвиняемый, преследуя личную заинтересованность, выраженную в карьеризме, решил скрыть опоздание на работу. Он изменил время прибытия в системе контроля управления и доступа на предприятии», — сообщили в пресс-службе.

Если бы мужчина не внес эти изменения, он мог быть лишиться премии на сумму более 19 тысяч рублей. А теперь на работника завели уголовное дело по статьям ч.2 ст. 273 УК РФ «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ» и ч.1 ст. 274.1 УК РФ «Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ». Мужчине может грозить лишение свободы до пяти лет со штрафом до миллиона рублей. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Свердловский районный суд.

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