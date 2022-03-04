Путин продлил полномочия высокопоставленному курганскому судье

Ирина Литвинова назначена заместителем председателя Курганского областного суда еще на один шестилетний срок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Заместитель председателя Курганского областного суда Ирина Литвинова сохранит за собой эту должность в ближайшие шесть лет. Указ об этом подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

«Указом президента Российской Федерации на шестилетний срок полномочий заместителем председателя Курганского областного суда назначена Литвинова Ирина Витальевна. Этим же указом судьей Каргапольского районного суда Курганской области назначена Спирина Марина Михайловна», — сообщается на сайте областного суда.

Литвинова родилась в 1965 году. Окончила Свердловский ордена Трудового Красного Знамени юридический институт им. Р.А. Руденко по специальности «Правоведение». В ноябре 2015 года президент РФ назначил ее заместителем председателя Курганского областного суда по гражданским делам на шесть лет.

Ранее URA.RU сообщало, что Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ в 2021 году объявляла отбор кандидатов на пост заместителя председателя Курганского областного суда. В конце сентября 2021 года ВККС рассмотрела заявление Литвиновой и рекомендовала назначить ее на должность зампредседателя областного суда еще на один срок. В мае 2022 года истекают полномочия еще одного заместителя председателя областного суда Андрея Роота. ВККС также объявляла отбор кандидатов на этот пост. В феврале ВККС рекомендовала назначить Роота еще на один срок.

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