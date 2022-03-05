Боевики националистического батальона Азов (признан в России экстремистским и запрещен) взорвали жилой дом в Мариуполе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина.
«Боевики „Азова“ привели в действие взрывное устройство в Мариуполе на бульваре Меотиды. Под завалами в подвале до 200 человек, в том числе дети», — сказал Пушилин.
Помимо этого глава ДНР уточнил о том, что группировки националистов усложняют работу гуманитарного коридора. Властям Донбасса сложно вывести по ним людей.
Боевики националистического батальона Азов (признан в России экстремистским и запрещен) взорвали жилой дом в Мариуполе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина. «Боевики „Азова“ привели в действие взрывное устройство в Мариуполе на бульваре Меотиды. Под завалами в подвале до 200 человек, в том числе дети», — сказал Пушилин. Помимо этого глава ДНР уточнил о том, что группировки националистов усложняют работу гуманитарного коридора. Властям Донбасса сложно вывести по ним людей. Ранее президент России Владимир Путин сообщил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. По данным Минобороны РФ, украинские националисты размещают вооружение в гражданском секторе и жилых кварталах, чтобы использовать жителей как живой щит.