Националисты Украины взорвали жилой дом в Мариуполе. Они блокируют путь беженцев

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Взрыв бытового газа в доме № 164 на проспекте Карла Маркса. Часть 2. Магнитогорск, обрушение дома, последствия взрыва
Под завалами жилого дома находятся до 200 человек, сообщил Денис Пушилин (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Боевики националистического батальона Азов (признан в России экстремистским и запрещен) взорвали жилой дом в Мариуполе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина.

«Боевики „Азова“ привели в действие взрывное устройство в Мариуполе на бульваре Меотиды. Под завалами в подвале до 200 человек, в том числе дети», — сказал Пушилин.

Помимо этого глава ДНР уточнил о том, что группировки националистов усложняют работу гуманитарного коридора. Властям Донбасса сложно вывести по ним людей.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. По данным Минобороны РФ, украинские националисты размещают вооружение в гражданском секторе и жилых кварталах, чтобы использовать жителей как живой щит.

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Боевики националистического батальона Азов (признан в России экстремистским и запрещен) взорвали жилой дом в Мариуполе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина. «Боевики „Азова“ привели в действие взрывное устройство в Мариуполе на бульваре Меотиды. Под завалами в подвале до 200 человек, в том числе дети», — сказал Пушилин. Помимо этого глава ДНР уточнил о том, что группировки националистов усложняют работу гуманитарного коридора. Властям Донбасса сложно вывести по ним людей. Ранее президент России Владимир Путин сообщил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. По данным Минобороны РФ, украинские националисты размещают вооружение в гражданском секторе и жилых кварталах, чтобы использовать жителей как живой щит.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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