Житель ЯНАО ответит перед судом за убийство своей мамы

05 марта 2022 в 15:41 Размер текста - 17 +

Мужчина убивший свою маму был помещен под стражу Фото: Алексей Глазырин © URA.RU В селе Овгорт (Шурышкарский район ЯНАО) 38-летний житель во время застолья убил свою маму. Как сообщается на официальном сайте окружного управления СКР, мужчина нанес женщине два удара ножом в грудь, из-за чего та скончалась на месте. «По данным следствия 27 декабря 2021 году селе Овгорт Шурышкарского, района 38-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со своей матерью, нанес женщине два удара ножом в область грудной клетки. От полученных колото-резанных ранений женщина скончалась на месте преступления», — говорится в сообщении следователей. Как добавляют в СУ СКР по ЯНАО, мужчина был ранее осужден за умышленное причинение легкого вреда здоровью своей маме, а также находился у нее на иждивении, так как не работал. Обвиняемый был помещен под стражу. В настоящее время следователи закончили расследование уголовного дела и передали его в суд. Ранее URA.RU сообщало, что житель села Яр-Сале задушил родственницу электрошнуром. Мужчина убил девушку из-за ссоры, после чего попытался скрыться, но был пойман правоохранительными органами. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В селе Овгорт (Шурышкарский район ЯНАО) 38-летний житель во время застолья убил свою маму. Как сообщается на официальном сайте окружного управления СКР, мужчина нанес женщине два удара ножом в грудь, из-за чего та скончалась на месте. «По данным следствия 27 декабря 2021 году селе Овгорт Шурышкарского, района 38-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со своей матерью, нанес женщине два удара ножом в область грудной клетки. От полученных колото-резанных ранений женщина скончалась на месте преступления», — говорится в сообщении следователей. Как добавляют в СУ СКР по ЯНАО, мужчина был ранее осужден за умышленное причинение легкого вреда здоровью своей маме, а также находился у нее на иждивении, так как не работал. Обвиняемый был помещен под стражу. В настоящее время следователи закончили расследование уголовного дела и передали его в суд. Ранее URA.RU сообщало, что житель села Яр-Сале задушил родственницу электрошнуром. Мужчина убил девушку из-за ссоры, после чего попытался скрыться, но был пойман правоохранительными органами.