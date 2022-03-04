Житель ЯНАО ответит перед судом за убийство своей мамы

В селе Овгорт (Шурышкарский район ЯНАО) 38-летний житель во время застолья убил свою маму. Как сообщается на официальном сайте окружного управления СКР, мужчина нанес женщине два удара ножом в грудь, из-за чего та скончалась на месте.
«По данным следствия 27 декабря 2021 году селе Овгорт Шурышкарского, района 38-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со своей матерью, нанес женщине два удара ножом в область грудной клетки. От полученных колото-резанных ранений женщина скончалась на месте преступления», — говорится в сообщении следователей.
Как добавляют в СУ СКР по ЯНАО, мужчина был ранее осужден за умышленное причинение легкого вреда здоровью своей маме, а также находился у нее на иждивении, так как не работал. Обвиняемый был помещен под стражу. В настоящее время следователи закончили расследование уголовного дела и передали его в суд.
Ранее URA.RU сообщало, что житель села Яр-Сале задушил родственницу электрошнуром. Мужчина убил девушку из-за ссоры, после чего попытался скрыться, но был пойман правоохранительными органами.
В селе Овгорт (Шурышкарский район ЯНАО) 38-летний житель во время застолья убил свою маму. Как сообщается на официальном сайте окружного управления СКР, мужчина нанес женщине два удара ножом в грудь, из-за чего та скончалась на месте. «По данным следствия 27 декабря 2021 году селе Овгорт Шурышкарского, района 38-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со своей матерью, нанес женщине два удара ножом в область грудной клетки. От полученных колото-резанных ранений женщина скончалась на месте преступления», — говорится в сообщении следователей. Как добавляют в СУ СКР по ЯНАО, мужчина был ранее осужден за умышленное причинение легкого вреда здоровью своей маме, а также находился у нее на иждивении, так как не работал. Обвиняемый был помещен под стражу. В настоящее время следователи закончили расследование уголовного дела и передали его в суд. Ранее URA.RU сообщало, что житель села Яр-Сале задушил родственницу электрошнуром. Мужчина убил девушку из-за ссоры, после чего попытался скрыться, но был пойман правоохранительными органами.