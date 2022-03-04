Пермским мэрам назначили нового куратора

Исполнительный директор совета глав муниципальных образований Пермского края Александр Русанов оставил должность. Сегодня, 5 марта, был его последний рабочий день, сообщил URA.RU собеседник в организации.
«На правлении совета приняли заявление Русанова о сложении полномочий с 5 марта. Новым исполнительным директором назначили заместителя Русанова Олега Харина», — говорит он. Харин приступит к новым обязанностям с 9 марта.
Председатель совета, глава Добрянского района Константин Лызов информацию подтвердил. «Было заседание правления, и оно освободило Александра Русанова от занимаемой должности», — отметил он. Александр Русанов не ответил на звонок по известному редакции номеру телефона.
Ранее URA сообщало, что в середине марте Александр Русанов, скорее всего, будет назначен главой Ленинского района Перми. В конце февраля мэр города Алексей Демкин освободил от этой должности предыдущего руководителя района Александра Козенкова.
Исполнительный директор совета глав муниципальных образований Пермского края Александр Русанов оставил должность. Сегодня, 5 марта, был его последний рабочий день, сообщил URA.RU собеседник в организации. «На правлении совета приняли заявление Русанова о сложении полномочий с 5 марта. Новым исполнительным директором назначили заместителя Русанова Олега Харина», — говорит он. Харин приступит к новым обязанностям с 9 марта. Председатель совета, глава Добрянского района Константин Лызов информацию подтвердил. «Было заседание правления, и оно освободило Александра Русанова от занимаемой должности», — отметил он. Александр Русанов не ответил на звонок по известному редакции номеру телефона. Ранее URA сообщало, что в середине марте Александр Русанов, скорее всего, будет назначен главой Ленинского района Перми. В конце февраля мэр города Алексей Демкин освободил от этой должности предыдущего руководителя района Александра Козенкова.