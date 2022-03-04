04 марта 2022

Пермским мэрам назначили нового куратора

© Служба новостей «URA.RU»
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Общественная палата, подписание соглашения с советом муниципальных образований Пермского края. Пермь, портрет, русанов александр
Александр Русанов переходит на муниципальную службу Фото:

Исполнительный директор совета глав муниципальных образований Пермского края Александр Русанов оставил должность. Сегодня, 5 марта, был его последний рабочий день, сообщил URA.RU собеседник в организации.

«На правлении совета приняли заявление Русанова о сложении полномочий с 5 марта. Новым исполнительным директором назначили заместителя Русанова Олега Харина», — говорит он. Харин приступит к новым обязанностям с 9 марта.

Председатель совета, глава Добрянского района Константин Лызов информацию подтвердил. «Было заседание правления, и оно освободило Александра Русанова от занимаемой должности», — отметил он. Александр Русанов не ответил на звонок по известному редакции номеру телефона.

Ранее URA сообщало, что в середине марте Александр Русанов, скорее всего, будет назначен главой Ленинского района Перми. В конце февраля мэр города Алексей Демкин освободил от этой должности предыдущего руководителя района Александра Козенкова.

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Исполнительный директор совета глав муниципальных образований Пермского края Александр Русанов оставил должность. Сегодня, 5 марта, был его последний рабочий день, сообщил URA.RU собеседник в организации. «На правлении совета приняли заявление Русанова о сложении полномочий с 5 марта. Новым исполнительным директором назначили заместителя Русанова Олега Харина», — говорит он. Харин приступит к новым обязанностям с 9 марта. Председатель совета, глава Добрянского района Константин Лызов информацию подтвердил. «Было заседание правления, и оно освободило Александра Русанова от занимаемой должности», — отметил он. Александр Русанов не ответил на звонок по известному редакции номеру телефона. Ранее URA сообщало, что в середине марте Александр Русанов, скорее всего, будет назначен главой Ленинского района Перми. В конце февраля мэр города Алексей Демкин освободил от этой должности предыдущего руководителя района Александра Козенкова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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