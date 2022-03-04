В Кургане отменили почти все коронавирусные ограничения

В Кургане отменили требование предъявлять QR-коды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Оперштаб по борьбе с коронавирусом в Курганской области отменил практически все ограничения, введенные ранее из-за пандемии. Осталось только требование носить маски и дезинфицировать помещения. Об этом говорится в официальном telegram-канале правительства региона.

«С 5 марта разрешено проведение мероприятий для детей и взрослых в кинотеатрах, в театрах, концертных, культурно-досуговых учреждениях, библиотеках, музеях без ограничения количества участников. С 6 марта полностью отменяется действие приостановленных ранее требований по предъявлению QR-кодов других документов для допуска на мероприятия и в учреждения», — говорится в решении.

Также разрешено проведение мероприятий в помещениях с полной заполняемостью зала. Не применяются ограничения по количеству человек, присутствующих при регистрации брака. С 18 марта 2022 года отменяется закрытый круглосуточный режим работы в организациях соцобслуживания.

«Напоминаем, что в регионе сохраняется масочный режим! Маска — это индивидуальный способ минимизировать заражение и сохранить свое здоровье и здоровье близких. Также сохраняются требования по проведению дезинфекции на объектах торговли и услуг», — уточняет правительство.