В Кургане временно перекроют движение на улице Выгонная

Временно закрыт проезд по улице в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На 13 дней в Кургане будет закрыта для движения транспорта улица Выгонная. Об этом сообщает Госавтоинспекция.

«В целях проведения работ по ремонту канализации, будет закрыто движение для всех видов транспорта на улице Выгонная с 10 по 23 ноября 2025 года», — отмечается в telegram-канале полиции. Водителям следует учитывать это при планировании маршрута.