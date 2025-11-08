Логотип РИА URA.RU
В Кургане временно перекроют движение на улице Выгонная

08 ноября 2025 в 18:03
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На 13 дней в Кургане будет закрыта для движения транспорта улица Выгонная. Об этом сообщает Госавтоинспекция.

«В целях проведения работ по ремонту канализации, будет закрыто движение для всех видов транспорта на улице Выгонная с 10 по 23 ноября 2025 года», — отмечается в telegram-канале полиции. Водителям следует учитывать это при планировании маршрута.

Ранее в Кургане закрыли перекресток улиц Станционная и Кирова с 6 по 10 ноября из-за ремонта сети ГВС. Госавтоинспекция рекомендует водителям учитывать изменения и планировать маршруты заранее.

