В Кургане временно перекроют движение на улице Выгонная
Временно закрыт проезд по улице в Кургане
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
На 13 дней в Кургане будет закрыта для движения транспорта улица Выгонная. Об этом сообщает Госавтоинспекция.
«В целях проведения работ по ремонту канализации, будет закрыто движение для всех видов транспорта на улице Выгонная с 10 по 23 ноября 2025 года», — отмечается в telegram-канале полиции. Водителям следует учитывать это при планировании маршрута.
Ранее в Кургане закрыли перекресток улиц Станционная и Кирова с 6 по 10 ноября из-за ремонта сети ГВС. Госавтоинспекция рекомендует водителям учитывать изменения и планировать маршруты заранее.
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!