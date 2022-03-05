Путин: все пенсии и пособия проиндексируют по плану

05 марта 2022 в 18:25 Размер текста - 17 +

Президент рассказал о мерах поддержки населения Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Все пенсии и социальные пособия в РФ будут индексироваться по плану. Об этом в ходе встречи с представительницами летного состава российских авиакомпаний заявил президент России Владимир Путин. «Пенсии и социальные пособия в РФ будут индексироваться, как и планировалось», — подчеркнул он, отвечая на вопрос, предусмотрены ли какие-то новые меры поддержки населения в условиях санкций. Трансляция встречи ведется на телеканале «Россия 24». По словам Путина, в ближайшее время также будут приняты новые меры по созданию в РФ единой системы поддержки семей от беременности до достижения детьми 18 лет. Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала URA.RU, что пенсии в России для разных категорий населения будут проиндексированы 1 апреля, 1 августа и 1 октября. Страховые пенсии по старости для неработающих пенсионеров индексируются на 8,6%. С 1 апреля происходит увеличение социальных пенсий на 7,7%. С 1 октября вырастут военные пенсии. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Все пенсии и социальные пособия в РФ будут индексироваться по плану. Об этом в ходе встречи с представительницами летного состава российских авиакомпаний заявил президент России Владимир Путин. «Пенсии и социальные пособия в РФ будут индексироваться, как и планировалось», — подчеркнул он, отвечая на вопрос, предусмотрены ли какие-то новые меры поддержки населения в условиях санкций. Трансляция встречи ведется на телеканале «Россия 24». По словам Путина, в ближайшее время также будут приняты новые меры по созданию в РФ единой системы поддержки семей от беременности до достижения детьми 18 лет. Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала URA.RU, что пенсии в России для разных категорий населения будут проиндексированы 1 апреля, 1 августа и 1 октября. Страховые пенсии по старости для неработающих пенсионеров индексируются на 8,6%. С 1 апреля происходит увеличение социальных пенсий на 7,7%. С 1 октября вырастут военные пенсии.