Российские банки срочно готовятся к выпуску карт «Мир»-UnionPay

«Тинькофф банк», Альфа-банк и Сбербанк готовятся к выпуску карты «Мир» на новой платежной системе. Банки планируют запустить ее на платежной системе Китая UnionPay.
«Сбербанк прорабатывает возможность выпуска кобейджинговой карты „Мир“ —UnionPay. О сроках запуска мы сообщим дополнительно», — указано в сообщении «Сбера» в telegram-канале. С аналогичным заявлением выступили в «Тинькофф банке» и Альфа-банке.
Данная платежная система позволит россиянам оплачивать покупки картой «Мир» за рубежом. На данный момент карту с UnionPay можно оформить в Россельхозбанке, Газпромбанке, банке «Солидарность», банке «Санкт-Петербург», Промсвязьбанке (отключен от SWIFT), банке «ВБРР», Примсоцбанке, банке «Приморье», банке «Зенит» и «Почта банке».
Евросоюз ранее отключил семь российских банков от международной системы платежных сообщений SWIFT. Под ограничения попали банки: «Открытие», «Новикомбанк», «Промсвязьбанк», «Россия» «Совкомбанк», «Внешэкономбанк» (ВЭБ), ВТБ, передает РАПСИ. Позднее ЕС заявил, что планирует расширить этот список.
Эти действия Евросоюз принял в рамках санкционных ограничений России после начала спецоперации на Украине по денацификации и демилитаризации. В рамках санкций платежные системы Visa и Mastercard приостановили работу в России, пишет деловое издание «Взгляд».
«Тинькофф банк», Альфа-банк и Сбербанк готовятся к выпуску карты «Мир» на новой платежной системе. Банки планируют запустить ее на платежной системе Китая UnionPay. «Сбербанк прорабатывает возможность выпуска кобейджинговой карты „Мир“ —UnionPay. О сроках запуска мы сообщим дополнительно», — указано в сообщении «Сбера» в telegram-канале. С аналогичным заявлением выступили в «Тинькофф банке» и Альфа-банке. Данная платежная система позволит россиянам оплачивать покупки картой «Мир» за рубежом. На данный момент карту с UnionPay можно оформить в Россельхозбанке, Газпромбанке, банке «Солидарность», банке «Санкт-Петербург», Промсвязьбанке (отключен от SWIFT), банке «ВБРР», Примсоцбанке, банке «Приморье», банке «Зенит» и «Почта банке». Евросоюз ранее отключил семь российских банков от международной системы платежных сообщений SWIFT. Под ограничения попали банки: «Открытие», «Новикомбанк», «Промсвязьбанк», «Россия» «Совкомбанк», «Внешэкономбанк» (ВЭБ), ВТБ, передает РАПСИ. Позднее ЕС заявил, что планирует расширить этот список. Эти действия Евросоюз принял в рамках санкционных ограничений России после начала спецоперации на Украине по денацификации и демилитаризации. В рамках санкций платежные системы Visa и Mastercard приостановили работу в России, пишет деловое издание «Взгляд».