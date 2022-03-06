Российские банки срочно готовятся к выпуску карт «Мир»-UnionPay

Благодаря новой платежной системе россияне смогут оплачивать покупки за рубежом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

«Тинькофф банк», Альфа-банк и Сбербанк готовятся к выпуску карты «Мир» на новой платежной системе. Банки планируют запустить ее на платежной системе Китая UnionPay.

«Сбербанк прорабатывает возможность выпуска кобейджинговой карты „Мир“ —UnionPay. О сроках запуска мы сообщим дополнительно», — указано в сообщении «Сбера» в telegram-канале. С аналогичным заявлением выступили в «Тинькофф банке» и Альфа-банке.

Данная платежная система позволит россиянам оплачивать покупки картой «Мир» за рубежом. На данный момент карту с UnionPay можно оформить в Россельхозбанке, Газпромбанке, банке «Солидарность», банке «Санкт-Петербург», Промсвязьбанке (отключен от SWIFT), банке «ВБРР», Примсоцбанке, банке «Приморье», банке «Зенит» и «Почта банке».

Евросоюз ранее отключил семь российских банков от международной системы платежных сообщений SWIFT. Под ограничения попали банки: «Открытие», «Новикомбанк», «Промсвязьбанк», «Россия» «Совкомбанк», «Внешэкономбанк» (ВЭБ), ВТБ, передает РАПСИ. Позднее ЕС заявил, что планирует расширить этот список.

Эти действия Евросоюз принял в рамках санкционных ограничений России после начала спецоперации на Украине по денацификации и демилитаризации. В рамках санкций платежные системы Visa и Mastercard приостановили работу в России, пишет деловое издание «Взгляд».

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