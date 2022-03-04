ЕС планирует расширить список банков для отключения от SWIFT

Европейский союз может добавить в санкционный список еще больше российских банков и отключить их от системы платежных сообщений SWIFT. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
«Мы работаем и над новыми санкциями, решение по которым может быть принято в ближайшие дни. К примеру, мы можем увеличить число российских банков, которые мы отключаем от системы SWIFT. Но мы пока не принимали решений по конкретным банкам, мы направили техническим группам предложения по изучению дополнительных банков. Мы также можем углубить финансовые санкции», — передает РИА «Новости» заявление Борреля по итогам заседания глав МИД союза.
Ранее Евросоюз отключил ряд российских банков от международной системы SWIFT. Под ограничения попали банки: «Открытие», «Новикомбанк», «Промсвязьбанк», «Россия» «Совкомбанк», «Внешэкономбанк» (ВЭБ), ВТБ.
Европейский союз может добавить в санкционный список еще больше российских банков и отключить их от системы платежных сообщений SWIFT. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. «Мы работаем и над новыми санкциями, решение по которым может быть принято в ближайшие дни. К примеру, мы можем увеличить число российских банков, которые мы отключаем от системы SWIFT. Но мы пока не принимали решений по конкретным банкам, мы направили техническим группам предложения по изучению дополнительных банков. Мы также можем углубить финансовые санкции», — передает РИА «Новости» заявление Борреля по итогам заседания глав МИД союза. Ранее Евросоюз отключил ряд российских банков от международной системы SWIFT. Под ограничения попали банки: «Открытие», «Новикомбанк», «Промсвязьбанк», «Россия» «Совкомбанк», «Внешэкономбанк» (ВЭБ), ВТБ.