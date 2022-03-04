04 марта 2022

ЕС планирует расширить список банков для отключения от SWIFT

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торговый центр. Курган, тинькофф, банкоматы, банк авангард, банкомат открытие
Боррель заявил о планах ЕС расширить экономические санкции в отношении РФ Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Европейский союз может добавить в санкционный список еще больше российских банков и отключить их от системы платежных сообщений SWIFT. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Мы работаем и над новыми санкциями, решение по которым может быть принято в ближайшие дни. К примеру, мы можем увеличить число российских банков, которые мы отключаем от системы SWIFT. Но мы пока не принимали решений по конкретным банкам, мы направили техническим группам предложения по изучению дополнительных банков. Мы также можем углубить финансовые санкции», — передает РИА «Новости» заявление Борреля по итогам заседания глав МИД союза.

Ранее Евросоюз отключил ряд российских банков от международной системы SWIFT. Под ограничения попали банки: «Открытие», «Новикомбанк», «Промсвязьбанк», «Россия» «Совкомбанк», «Внешэкономбанк» (ВЭБ), ВТБ.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Европейский союз может добавить в санкционный список еще больше российских банков и отключить их от системы платежных сообщений SWIFT. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. «Мы работаем и над новыми санкциями, решение по которым может быть принято в ближайшие дни. К примеру, мы можем увеличить число российских банков, которые мы отключаем от системы SWIFT. Но мы пока не принимали решений по конкретным банкам, мы направили техническим группам предложения по изучению дополнительных банков. Мы также можем углубить финансовые санкции», — передает РИА «Новости» заявление Борреля по итогам заседания глав МИД союза. Ранее Евросоюз отключил ряд российских банков от международной системы SWIFT. Под ограничения попали банки: «Открытие», «Новикомбанк», «Промсвязьбанк», «Россия» «Совкомбанк», «Внешэкономбанк» (ВЭБ), ВТБ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...