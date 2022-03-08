Депутат Госдумы: молодые семьи нужно учить быть родителями

08 марта 2022 в 09:04 Размер текста - 17 +

Молодым семьям нужны образцы для подражания, уверена Нина Останина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Российские молодые семьи нужно готовить к тому, чтобы стать родителями, однако это будет бесполезно без образцов для подражания. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. «Готовить к тому, чтобы наши молодые люди стали добросовестными родителями, конечно, нужно. Но это теоретическая подготовка. Должны быть еще и образцы для подражания, которые были бы не лицемерными, не имитацией этих образцов. Действительно, те самые крепкие семьи, примеру которых хотелось бы следовать», — заявила Нина Останина. По словам парламентария, молодым семьям нужны образы, которым бы они доверяли. «Если это человек, которого не знают, к которому нет доверия, то он не станет тем самым, за кем пошла бы эта самая молодежь и следовала бы его советам. Иначе это насмешка над самим предметом», — добавила она. Депутат Госдумы считает, что в стране должна быть разработана стратегия помощи молодым семьям. «Это вопрос большой государственной семейной политики. Может звучать как-то наивно, что семья — ячейка общества, но надо возвращаться к тому, что все начинается с семьи, да и заканчивается ею. В мир иной люди тоже уходят обогретые своими родственниками. Возвращаться к этому надо, поэтому я за то, чтобы это была продуманная государственная политика, в том числе, когда институт родительства должен не просто пропагандироваться, но и профессионально к нему нужно готовить молодых людей», — заключила собеседница агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российские молодые семьи нужно готовить к тому, чтобы стать родителями, однако это будет бесполезно без образцов для подражания. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. «Готовить к тому, чтобы наши молодые люди стали добросовестными родителями, конечно, нужно. Но это теоретическая подготовка. Должны быть еще и образцы для подражания, которые были бы не лицемерными, не имитацией этих образцов. Действительно, те самые крепкие семьи, примеру которых хотелось бы следовать», — заявила Нина Останина. По словам парламентария, молодым семьям нужны образы, которым бы они доверяли. «Если это человек, которого не знают, к которому нет доверия, то он не станет тем самым, за кем пошла бы эта самая молодежь и следовала бы его советам. Иначе это насмешка над самим предметом», — добавила она. Депутат Госдумы считает, что в стране должна быть разработана стратегия помощи молодым семьям. «Это вопрос большой государственной семейной политики. Может звучать как-то наивно, что семья — ячейка общества, но надо возвращаться к тому, что все начинается с семьи, да и заканчивается ею. В мир иной люди тоже уходят обогретые своими родственниками. Возвращаться к этому надо, поэтому я за то, чтобы это была продуманная государственная политика, в том числе, когда институт родительства должен не просто пропагандироваться, но и профессионально к нему нужно готовить молодых людей», — заключила собеседница агентства.