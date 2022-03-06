Националисты «Азова» убили жителей, пытавшихся покинуть Мариуполь

06 марта 2022 в 21:16 Размер текста - 17 +

Под обстрелом погибли двое мирных жителей Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские националисты расстреляли колонну мирных граждан, передвигавшихся по гуманитарному коридору. Об этом сообщает народная милиция ДНР. «Сегодня при попытке выйти из города Мариуполь по гуманитарному коридору в направлении Новоазовска украинскими боевиками из националистического батальона „Азов“ (признаны в РФ экстремистами и запрещены — прим. URA.RU) была расстреляна колонна мирных граждан», — передает народная милиция ДНР в telegram-канале. Двое гражданских убиты, четверо ранены. В Мариуполе 6 марта началась эвакуация мирных жителей — было вывезено около 300 человек. 4 марта российская сторона объявила режим тишины для того, чтобы мирные жители Мариуполя и Волновахи смогли воспользоваться гуманитарными коридорами и покинуть эти территории. Однако позже украинская сторона отказалась соблюдать договоренности по режиму тишины, сообщили в ДНР. Спецоперация вооруженных сил РФ по завершению восьмилетней агрессии Украины против Донецка и Луганска началась 24 февраля. Обязательным условием для нее является корректное и осторожное отношение к мирным жителям и уважительное обращение со сдавшимися украинскими солдатами. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украинские националисты расстреляли колонну мирных граждан, передвигавшихся по гуманитарному коридору. Об этом сообщает народная милиция ДНР. «Сегодня при попытке выйти из города Мариуполь по гуманитарному коридору в направлении Новоазовска украинскими боевиками из националистического батальона „Азов“ (признаны в РФ экстремистами и запрещены — прим. URA.RU) была расстреляна колонна мирных граждан», — передает народная милиция ДНР в telegram-канале. Двое гражданских убиты, четверо ранены. В Мариуполе 6 марта началась эвакуация мирных жителей — было вывезено около 300 человек. 4 марта российская сторона объявила режим тишины для того, чтобы мирные жители Мариуполя и Волновахи смогли воспользоваться гуманитарными коридорами и покинуть эти территории. Однако позже украинская сторона отказалась соблюдать договоренности по режиму тишины, сообщили в ДНР. Спецоперация вооруженных сил РФ по завершению восьмилетней агрессии Украины против Донецка и Луганска началась 24 февраля. Обязательным условием для нее является корректное и осторожное отношение к мирным жителям и уважительное обращение со сдавшимися украинскими солдатами.