СМИ узнали, где находится покинувшая Россию Пугачева

Алла Пугачева улетела за границу Фото: СС BY-SA 4.0 / Сергей Серебро / Народные новости Витебска.

Певица Алла Пугачева покинула страну вместе со своими восьмилетними детьми и отправилась в Израиль. Об этом сообщают источники, знакомые с ситуацией.

«Наши источники рассказали, что Примадонна решила отправиться в Израиль. Певица часто летает туда на отдых с Максимом Галкиным и детьми. Она часто останавливалась в трехэтажной вилле с бассейном в поселке Кесария», — отмечается в telegram-канале журнала Super.ru.

Ранее стало известно о том, что певица улетела из России 28 февраля через аэропорт Внуково-3. Отъезд Пугачевой связывают с высказыванием ее мужа — Максима Галкина, который публично заявил, что не одобряет спецоперацию России на Украине.