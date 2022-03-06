СМИ узнали, где находится покинувшая Россию Пугачева

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Алла Пугачева на концерте в рамках Витебского фестиваля (Архивная фотография), пугачева алла
Алла Пугачева улетела за границу Фото:

Певица Алла Пугачева покинула страну вместе со своими восьмилетними детьми и отправилась в Израиль. Об этом сообщают источники, знакомые с ситуацией.

«Наши источники рассказали, что Примадонна решила отправиться в Израиль. Певица часто летает туда на отдых с Максимом Галкиным и детьми. Она часто останавливалась в трехэтажной вилле с бассейном в поселке Кесария», — отмечается в telegram-канале журнала Super.ru.

Ранее стало известно о том, что певица улетела из России 28 февраля через аэропорт Внуково-3. Отъезд Пугачевой связывают с высказыванием ее мужа — Максима Галкина, который публично заявил, что не одобряет спецоперацию России на Украине.

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Певица Алла Пугачева покинула страну вместе со своими восьмилетними детьми и отправилась в Израиль. Об этом сообщают источники, знакомые с ситуацией. «Наши источники рассказали, что Примадонна решила отправиться в Израиль. Певица часто летает туда на отдых с Максимом Галкиным и детьми. Она часто останавливалась в трехэтажной вилле с бассейном в поселке Кесария», — отмечается в telegram-канале журнала Super.ru. Ранее стало известно о том, что певица улетела из России 28 февраля через аэропорт Внуково-3. Отъезд Пугачевой связывают с высказыванием ее мужа — Максима Галкина, который публично заявил, что не одобряет спецоперацию России на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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