Миллион украинцев мигрировали в Польшу с начала спецоперации

Более миллиона человек въехали в Польшу с Украины с начала российской спецоперации. Об этом сообщает Пограничная стража страны.
«Сегодня в 20.00 (6 марта в 22.00 мск — прим. URA.RU) число людей, которые сбежали из Украины в Польшу, превысило миллион», — сообщили в погранслужбе Польши. Информацию передает РИА «Новости».
После эскалации военного конфликта на территории Донецкой и Луганской Народных Республик со стороны ВСУ, президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Первые дни спецоперации показали прямо противоположное отношение к гражданскому населению со стороны российского спецконтингента и вооруженных сил Украины. Российская сторона действует корректно, осторожно, не причиняя вреда мирным жителям. Тогда как украинские военные не выпускают по гумкоридорам беженцев и граждан, желающих перебраться в другие регионы, а также используют их в качестве живых щитов.
Более миллиона человек въехали в Польшу с Украины с начала российской спецоперации. Об этом сообщает Пограничная стража страны. «Сегодня в 20.00 (6 марта в 22.00 мск — прим. URA.RU) число людей, которые сбежали из Украины в Польшу, превысило миллион», — сообщили в погранслужбе Польши. Информацию передает РИА «Новости». После эскалации военного конфликта на территории Донецкой и Луганской Народных Республик со стороны ВСУ, президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Первые дни спецоперации показали прямо противоположное отношение к гражданскому населению со стороны российского спецконтингента и вооруженных сил Украины. Российская сторона действует корректно, осторожно, не причиняя вреда мирным жителям. Тогда как украинские военные не выпускают по гумкоридорам беженцев и граждан, желающих перебраться в другие регионы, а также используют их в качестве живых щитов.