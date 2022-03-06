06 марта 2022

Миллион украинцев мигрировали в Польшу с начала спецоперации

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Евромайдан. Киев, флаг украины, площадь независимости
Более миллиона украинцев въехали в Польшу с начала спецоперации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Более миллиона человек въехали в Польшу с Украины с начала российской спецоперации. Об этом сообщает Пограничная стража страны.

«Сегодня в 20.00 (6 марта в 22.00 мск — прим. URA.RU) число людей, которые сбежали из Украины в Польшу, превысило миллион», — сообщили в погранслужбе Польши. Информацию передает РИА «Новости».

После эскалации военного конфликта на территории Донецкой и Луганской Народных Республик со стороны ВСУ, президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Первые дни спецоперации показали прямо противоположное отношение к гражданскому населению со стороны российского спецконтингента и вооруженных сил Украины. Российская сторона действует корректно, осторожно, не причиняя вреда мирным жителям. Тогда как украинские военные не выпускают по гумкоридорам беженцев и граждан, желающих перебраться в другие регионы, а также используют их в качестве живых щитов.

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Более миллиона человек въехали в Польшу с Украины с начала российской спецоперации. Об этом сообщает Пограничная стража страны. «Сегодня в 20.00 (6 марта в 22.00 мск — прим. URA.RU) число людей, которые сбежали из Украины в Польшу, превысило миллион», — сообщили в погранслужбе Польши. Информацию передает РИА «Новости». После эскалации военного конфликта на территории Донецкой и Луганской Народных Республик со стороны ВСУ, президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Первые дни спецоперации показали прямо противоположное отношение к гражданскому населению со стороны российского спецконтингента и вооруженных сил Украины. Российская сторона действует корректно, осторожно, не причиняя вреда мирным жителям. Тогда как украинские военные не выпускают по гумкоридорам беженцев и граждан, желающих перебраться в другие регионы, а также используют их в качестве живых щитов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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