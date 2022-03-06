06 марта 2022

Netflix приостановил работу на территории РФ

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Netflix приостановил работу в РФ Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Американский стриминговый сервис фильмов и сериалов Netflix приостанавливает работу на территории России. Об этом со ссылкой на заявление компании сообщает издание Variety.

«Учитывая обстоятельства, мы решили приостановить наш сервис в России», — говорится в заявлении. Сообщается, что решение было принято на фоне проведения Россией спецоперации на Украине.

Ранее сервис приостановил российские кинопроекты. Из-за спецоперации российских войск на Украине в отношении России многие страны вводят экономические санкции. О решении приостановить работу в РФ сообщили Calvin Klein и Tommy Hilfiger, а также владелец бренда Zara, компания Inditex. Аналогичное заявление сделала шведская компания IKEA. Ранее продажи в России приостановила розничная сеть H&M Group — один из крупнейших в мире продавцов одежды, обуви и аксессуаров. Такое же решение приняла американская корпорация Apple, а также компании Nike и ASOS.

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Американский стриминговый сервис фильмов и сериалов Netflix приостанавливает работу на территории России. Об этом со ссылкой на заявление компании сообщает издание Variety. «Учитывая обстоятельства, мы решили приостановить наш сервис в России», — говорится в заявлении. Сообщается, что решение было принято на фоне проведения Россией спецоперации на Украине. Ранее сервис приостановил российские кинопроекты. Из-за спецоперации российских войск на Украине в отношении России многие страны вводят экономические санкции. О решении приостановить работу в РФ сообщили Calvin Klein и Tommy Hilfiger, а также владелец бренда Zara, компания Inditex. Аналогичное заявление сделала шведская компания IKEA. Ранее продажи в России приостановила розничная сеть H&M Group — один из крупнейших в мире продавцов одежды, обуви и аксессуаров. Такое же решение приняла американская корпорация Apple, а также компании Nike и ASOS.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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